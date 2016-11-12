دستگیری ۴ متهم به سرقت احشام در شهرستان های میانه و بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در عملیات های پلیسی جداگانه موفق به کشف ۸۳ راس دام سرقتی و دستگیری چهار متهم به دست داشتن در این سرقت ها در شهرستان های میانه و بناب شدند.

کشف ۱۰ راس گوسفند سرقتی در میانه و دستگیری سارقان

در همین راستا فرمانده انتظامی شهرستان میانه با اشاره به دستگیری سه سارق احشام و کشف ۱۰ راس گوسفند سرقتی از آنان اظهار داشت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان در یکی از روستاهای توابع شهرستان میانه با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت ۱۰ راس گوسفند از دامداری وی، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ هاشم شعفی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات فنی و تخصصی موفق به شناسائی سه نفرسارق شدند که با تشکیل باندی سه نفره با یک دستگاه خودروی نیسان اقدام به سرقت احشام از دامداری های سطح شهرستان می کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: این افراد در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و خودروی آنان توقیف و ۱۰ راس گوسفند سرقتی نیز از آنها کشف شد. که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شده اند.

کشف ۷۳ راس گوسفند از سارق سابقه دار در بناب

فرمانده انتظامی شهرستان بناب نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف ۷۳ راس گوسفند سرقتی و دستگیری یک سارق احشام در این شهرستان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت‌ احشام در سطح شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ بناب در محل حاضر شدند.

سرهنگ رمضان الهوردیان در ادامه تصریح کرد: پس از بررسی صحنه وقوع سرقت و سرنخ بدست آمده، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به طور ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی در خصوص سرنخ بدست آمده از صحنه وقوع سرقت نیز خاطرنشان کرد: سرنخ متعلق به یکی از سارقان سابقه دار بود که ماموران با انجام تحقیقات پلیسی محل اختفاء متهم را شناسایی و طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه سارق را با تعداد ۱۲ راس گوسفند در مخفیگاه وی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به سوابق متعدد متهم در امر سرقت اظهار داشت: در تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده، متهم تاکنون به ۶۱ راس سرقت احشام اعتراف کرده که با تلاش ماموران تحویل مالکان آنها شده است.

الهوردیان در پایان تاکید کرد: شهروندان در پیشگیری از سرقت، توصیه‌های پلیس را جدی تلقی کرده و در صورت وقوع هرگونه سرقت مراتب را در اولین فرصت به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.