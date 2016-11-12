کشت کلزا در مزارع آبی لرستان ۱۰ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال کشت دانه کلزا در سطح مزارع آبی استان تا ۱۰ برابر سال گذشته است، اظهار داشت: امسال ۳ هزار و ۴۸۰ هکتار از مزارع لرستان زیر کشت کلزا رفته است.

وی با بیان اینکه لرستان جزء ۵ استان پایلوت در اجرای طرح «بهره وری از سیستم غلات» است، تصریح کرد: در این طرح آخرین یافته های تحقیقاتی و علمی روی سه محصول موثر و عمده گندم، نخود و جو در استان اجرا می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: این طرح در سطح مزارع شهرستان های دلفان، خرم آباد و کوهدشت اجرا می شود.

بازدار با اشاره به اینکه نتایج این طرح می تواند در نهایت عمومیت پیدا کرده و در سطح همه مزارع استان اجرا شود، ادامه داد: طرح «بهره وری از سیستم غلات» در سطح هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان اجرا می شود.