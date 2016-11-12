به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رازانی در این رابطه گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۹ دوره آموزشی برگزار شد و ۸۳۲ نفر آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی دو تفاهم نامه آموزشهای مهارتی سازمان فنی حرفه ای کشور و دوره های مجازی دانشگاه مهر البرز با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منعقد شده است.

رازانی یادآور شد: این تفاهم نامه ها به منظور آموزش مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی، مشاوران کسب و کار و خوشه های صنعتی منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان همچنین با اشاره به راه اندازی دوره های آموزش الکترونیکی در شهرک های صنعتی استان افزود: مدیران واحدهای صنعتی می توانند برای استفاده و بهره برداری از این دوره های آموزشی مجازی به آدرس سایت www.e-sme.ir مراجعه و برای ثبت نام و دریافت کد کاربری و رمز ورود به معاونت صنایع کوچک این شرکت مراجعه کنند.