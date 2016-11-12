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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان:

۲۹ دوره آموزشی برای شاغلان در شهرک‌های صنعتی لرستان برگزار شد

۲۹ دوره آموزشی برای شاغلان در شهرک‌های صنعتی لرستان برگزار شد

خرم آباد- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان از برگزاری ۲۹ دوره آموزشی برای شاغلان در شهرک های صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بختیار رازانی در این رابطه گفت: از ابتدای سال تا کنون ۲۹ دوره آموزشی برگزار شد و ۸۳۲ نفر آموزش دیده اند.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی دو تفاهم نامه آموزشهای مهارتی سازمان فنی حرفه ای کشور و دوره های مجازی دانشگاه مهر البرز با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منعقد شده است.

رازانی یادآور شد: این تفاهم نامه ها به منظور آموزش مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی، مشاوران کسب و کار و خوشه های صنعتی منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان همچنین با اشاره به راه اندازی دوره های آموزش الکترونیکی در شهرک های صنعتی استان افزود:  مدیران واحدهای صنعتی می توانند برای استفاده و بهره برداری از این دوره های آموزشی مجازی به آدرس سایت www.e-sme.ir  مراجعه و برای ثبت نام و دریافت کد کاربری و رمز ورود به معاونت صنایع کوچک این شرکت مراجعه کنند.

کد مطلب 3822142

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