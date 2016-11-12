علمای اهل سنت خراسان جنوبی راهی سفر کربلا شدند

احمد فنودی در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: دو نفر علمای اهل سنت بیرجند، چهار نفر از درمیان و دو نفر از شهرستان زیرکوه عازم سفر کربلا شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به سفری یک هفته ای اعزام شده اند، افزود: علمای اهل سنت استان قبل از اربعین به خراسان جنوبی برمی گردند.

بنا به گفته مسئول واحد فرق و مذاهب اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی این علما ۱۹ آبان ماه جاری اعزام شده و تا ۲۵ آبان ماه نیز در سفر کربلا خواهند بود.

وی با بیان اینکه هر ساله تعدادی از علمای اهل سنت در سطح کشوری به کربلا اعزام می شوند، گفت: امسال برای اولین بار برای اعزام هشت نفر از علمای اهل سنت از استان سهمیه دریافت کرده ایم.

فنودی ادامه داد: امید است در سال های آینده بتوانیم سهمیه بیشتری در زمنیه اعزام این علما به عراق کسب کنیم.

وی با اشاره به فعالیت های این افراد در عراق، بیان کرد: این علما با علمای اهل سنت و تشیع دیدار و همچنین از مراکز دینی و مذهبی تسنن و تشیع در عراق بازدید خواهند کرد.