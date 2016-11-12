به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، رضا آذین اظهار داشت: استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور از ظرفیت های عظیم نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی هسته‌­ای، انرژی‌های نوین و تجدید پذیر مانند فناوری دریایی بهره می‌برد و بدون شک استفاده مطلوب از این پتانسیل ها بدون تربیت و هدایت نیروی انسانی ممتاز و مستعد امکان پذیر نیست.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به برگزاری سمینار پتروشیمی و انرژی با حضور نخبگان حوزه پتروشیمی و انرژی کشور گفت: به دنبال برگزاری موفق اولین اجتماع نخبگان و سرآمدان علمی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی که سال گذشته توسط این بنیاد در عسلویه برگزار شد امسال این سمینار به صورت تخصصی در حوزه پتروشیمی و انرژی برگزار خواهد شد.

وی شناخت ظرفیت‌های علمی، مدیریتی و صنعتی جامعه نخبگانی حوزه پتروشیمی و انرژی و ایجاد زمینه سازی برای اثرگذاری در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی مدیران تلاش برای توانمندسازی نخبگان و سرآمدان این حوزه را از اهداف برگزاری سمینار پتروشیمی و انرژی ذکر کرد و افزود: این سمینار بهمن‌ماه با حضور مسئولان بلندپایه وزارت نفت، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عسلویه برگزار می‌شود و از برگزیدگان به نحو شایسته‌ای تقدیر خواهد شد.

آذین با بیان اینکه بنیاد نخبگان استان بوشهر، شرکت پتروشیمی جم، انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه خلیج فارس بوشهر در برگزاری این سمینار مشارکت دارند، خاطر نشان ساخت: این سمینار با موضوعاتی چون مدیریت انرژی، ممیزی انرژی، بهره وری انرژی، آینده نگاری فناوری انرژی، فناوری های نوین حوزه انرژی و انرژی و محیط زیست برگزار می شود و متخصصین این حوزه می توانند تا بیستم دیماه با مراجعه به سایت بنیاد نخبگان استان بوشهر و یا شرکت پتروشیمی جم مقالات خود را برای ارائه در این سمینار ارسال کنند.