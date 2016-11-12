۸۶ میلیارد تومان اعتبارارزش افزوده به شهرداری های قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زاهدپور روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در استانداری گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۰ تعداد جمعیت شهری از مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزارنفر، حدود ۷۳ درصد در ۲۵ شهر سکونت دارند که ۲۰ شهر دارای جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر و ۴ شهر بالای این میزان جمعیت دارند.

وی افزود: توجه به اقتصاد مقاومتی در شهرداری های استان جدی گرفته شده و برای اولین بار برای شفاف سازی امور سیستم یکپارچه سازی شهرسازی در ۱۵ شهرداری عملیاتی شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین بیان کرد: با اجرای این سیستم ضمن تحقق دولت الکترونیک و ساماندهی بهتر کارها، از هزینه های اضافی جلوگیری شده و در وقت نیز صرفه جویی لازم صورت می گیرد.

قزوین در ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی شاخص کشور است

وی بیان کرد: با همکاری شهرداری ها، استانداری، معاونت های استانداری، دستگاههای اجرایی خوشبختانه یکی از استانهای موفق و شاخص در حوزه ساماندهی پسماندهای شهری و روستایی هستیم.

زاهدپور گفت: قزوین در ساماندهی زباله ها پایلوت زیست محیطی در حوزه زباله هاست و توانستیم پس از ۳۰ سال که زباله ها در شهرک صنعتی لیا انباشت می شد این زباله ها را به سایت محمدآباد منتقل کنیم و این کار در کشور بی نظیر است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر زباله های ۱۳ شهر استان و ۱۰۰ دهیاری و بخش به سایت محمدآباد منتقل می شود و بجز ۴ شهر آوج، سیردان، رازمیان و معلم کلاسه که امکان انتقال را ندارند برای هشت شهر دیگر هم اقدام کرده ایم تا زباله های شهری به طور کامل ساماندهی شود.

روزانه ۷۰۰ تن زباله در استان تولید می شود

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین بیان کرد: در حال حاضر روزانه ۷۰۰ تن زباله عادی، صنعتی و پزشکی در شهرها و روستاهای استان تولید می شود که باید همه این زباله ها به سایت محمدآباد منتقل شود.

وی اضافه کرد: احداث خط دوم کارخانه کمپوست در اولویت است و با اجرای طرح توسعه آن و نیز همکاری دستگاههای اجرایی امیدواریم دستگاه زباله سوز هم نهایی شود و بتوانیم از این ظرفیت هم برای سالم سازی محیط زیست استفاده کنیم.

زاهدپور اظهارداشت: ساماندهی روزانه ۱۰ تن زباله بیمارستانی و پزشکی در اولویت بعدی است که تاکنون ۳۶۰ مطب، ۲۲ درمانگاه و ۲۰ آزمایشگاه تحت پوشش قرار گرفته اند و زباله های عفونی و بیمارستانی آنها به سایت محمد آباد منتقل و بی خطر سازی می شود.

وی تصریح کرد: ۱۰ هکتار زمین در جنب سایت محمدآباد برای ساماندهی زباله صنعتی پیش بینی شده و تاکنون بخش خصوصی بیش از ۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه کرده و ۱۱۷ واحد صنعتی دارای زباله صنعتی شناسایی شده که ۴۰ واحد صنعتی اعلام آمادگی کرده اند و زباله خود را به سایت منتقل می کنند.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین یادآورشد: قرار است ۵ میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی که با مشارکت سرمایه گذار ایرانی و اتریشی وارد کار شده اند پرداخت شود تا کار سرعت گیرد و این سایت ظرفیت ساماندهی ۲۵ تن زباله در روز را دارد.



وی بیان کرد: ۲۰ محل دفن غیربهداشتی داریم که همه ساماندهی می شود و با خرید دستگاه زباله سوز برای زباله های عفونی اقدام خواهد شد.

ایستگاه میانی زباله سیمی تریلر آلودگی ندارد

وی در خصوص مخالفت باغداران با ایجاد ایستگاه میانی زباله در شهر قزوین گفت: این ایستگاه به هیچ وجه آلودگی ندارد و زباله ای دپو نخواهد شد و نباید نگران بود بلکه فضای سبز مناسبی ایجاد خواهیم کرد و هیچ مشکل زیست محیطی ندارد.

ظرفیت گردشگری شهرها شکوفا می شود

زاهدپور اظهارداشت: برای تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها باید با استفاده از همه ظرفیت های موجودبتوانیم منابع مورد نیاز را تامین کنیم که در این راستا بسیاری از شهرهای کوچک توانمندیهای گردشگری خوبی دارند که مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با تشکیل کارگروه سرمایه گذاری بسیاری از این ظرفیت ها شناسایی شده که در آبگرم، معلم کلایه، رازمیان، طارم، آوج مناطق گردشگری خوبی وجود دارد که با حضور سرمایه گذاری برای ایجاد هتل، مجتمع آب درمانی، تفریحی و گردشگری اقدام شده است که حمایت لازم را انجام می دهیم.

زاهدپور گفت: در شهرداری های قزوین، الوند، محمدیه بستر خوبی برای حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شده و کارهای خوبی هم آغاز شده که می تواند ضمن تامین درآمد پایدار شهری به توسعه مناطق هم کمک کند.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین یادآورشد:برندسازی درشهرداری ها دراولویت بعدی است که باید بتوانیم محصولاتی مانند گردو در ضیاء آباد، گوسفند شال در منطقه شال، هندوانه در شریفیه، گیلاس و زغال اخته در الموت، زعفران و پسته در بویین زهرا را برندسازی کرده و برای رونق اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.

زاهدپور اضافه کرد: در سال گذشته توجه به حقوق شهروندی مورد توجه جدی قرار گرفت و ۱۵ شاخص و محور در اولویت قرار گرفت که موضوع تفکیک زباله از مبداء، ترافیک شهری، آپارتمان نشینی، دوچرخه سواری در دستور جدی است.

آموزش کارکنان جدی گرفته می شود

وی در خصوص آموزش کارکنان شهرداری ها هم گفت: از سال گذشته تاکنون ۱۱ هزار و ۴۳۰ نفر در سرفصل های مختلف آموزش تخصص را سپری کردند که در ۷۰ دوره ۳۳۰ هزارنفر ساعت آموزش برگزار شده است.

زاهدپور گفت: امسال چارت سازمانی ۲۵ شهرداری اصلاح و ابلاغ شده و امیدواریم استخدام‌ها بر اساس نیاز منطقه باشد که در سال قبل ۱۰۹ نفر در آتش نشانی ها جذب و امسال ۱۳۸ نفر در پست های کارشناسی مشغول کار شدند که جمع استخدامی ها به ۲۴۷ نفر رسید.

وی بیان کرد: ۱۳۵۰ نفر نیز تمدید قرارداد شدند و ۲۲۰ پرونده ارتقاء شغلی هم داشتیم و ۶۶۵ نفر در اجرای طرح طبقه بندی کارگری مشارکت کردند که زمینه رضایت مندی مردم را فراهم کرده است.

زاهدپور اظهارداشت: ۳۰ درصد بدنه شهرداری را نیروهای کارشناسی و بالاتر، ۱۷ درصد کاردان، ۵۳ درصد دیپلم و زیردیپلم هستند.

توزیع ۵۱۰۰ تن قیر در شهرداری ها

زاهدپور تصریح کرد: ۵۱۰۰ تن قیر در میان شهرداری های زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت توزیع شد و چهار شهر تاکستان، اقبالیه، آبیک و محمدیه هرکدام ۲۵۰ میلیون تومان کمک نقدی دریافت خواهند کرد.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین اضافه کرد:بودجه شهرداریهای استان در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان بود که امسال پش بینی می شود این میزان به ۷۳۸ میلیارد تومان برسد.

وی گفت: ۶۵ درصد اعتبارات شهرداری ها در سال گذشته در بخش عمرانی هزینه شد و امسال این رقم به ۶۹ درصد خواهد رسید و سرانه عمرانی هر نفر ۴۸۰ هزار تومان است.

توزیع ۸۶ میلیارد تومان ارزش افزوده میان شهرداری ها

زاهدپور اظهارداشت: از محل ارزش افزوده در سال گذشته ۸۶ میلیارد تومان میان شهرداری ها توزیع شد که از محل آن ۶۰ پروژه مهم اجرا شده و یا در دست اجراست.

وی گفت: توزیع ۲۰ دستگاه ماشین آلات سنگین بین شهرداری ها برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر انجام شده است.

صدور ۶۴ هزارمترمربع جواز ساخت و ساز

زاهدپور اظهارداشت: در سال گذشته ۶۴ هزارمترمربع ساخت و ساز در استان انجام شده و امسال ۵۰۳ هزار مترمربع جواز ساخت صادر شده که امیدواریم تا پایان سال دو میلیون مترمربع ساخت و ساز صورت گیرد.

وی اضافه کرد:درمجموع درآمد شهرداری ها ۳۴ درصد از منابع محلی تامین می شود، یک درصد منابع استانی است، ۵ درصد سازمان شهرداری ها، ۲۵ درصد ارزش افزوده، ۳۵ درصد سایر منابع است.

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین یادآورشد: ۱۵۵ نفر در شوراهای شهری استان عضویت دارند و خوشبختانه یکی از کم تخلف ترین شهرها در حوزه شوراهای شهری کشور هستیم که جای خرسندی دارد.

وی بیان کرد:بررسی نظارت بر مصوبات، تشکیل و ساماندهی هیئتهای حل اختلاف، راهبری امور، نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری ها، از دیگر فعالیتهای دفتر امور شهری است.