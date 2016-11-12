پایلوت‌ شورورزی در استان خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی گفت: تفاهم نامه همکاری بین موسسه جهاد نصر و ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی به منظور اجرای پایلوت‌های شورورزی با استفاده از پساب‌ها و اراضی شور و نیز تثبیت کانون‌های بحرانی ریزگردها منعقد شد.

وی افزود: طرح پایلوت شورورزی با استفاده از پساب‌ها و اراضی شور و تثبیت کانون‌های بحرانی استان خوزستان با استفاده از انواع پوشش گیاهی و مالچ‌های زیستی در استان خوزستان اجرا خواهد شد.

به گفته قانعی، این تفاهم‌نامه با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری توسط شرکتهای جهاد نصر و با کمک گرفتن از فناوری و دانش مراکز و موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان عملیاتی خواهد شد.