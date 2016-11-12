منطقه استراتژیک ابوموسی باید ردیف بودجه اختصاصی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی ظهر شنبه در هشتمین نشست شورای اداری شهرستان ابوموسی با اشاره به اینکه استان هرمزگان در تأمین بودجه کل کشور در ردیف پنجم قرار دارد بیان کرد: اعتباراتی که به استان هرمزگان داده میشود متناسب با درامد آن نیست لذا در این زمینه باید تغییراتی صورت بگیرد.
وی افزود: در دیدار با آقای نوبخت رییس سازمان برنامهوبودجه موضوع گنجاندن ردیف بودجه اختصاصی ویژه شهرستان ابوموسی در بودجه کل کشور مطرح و قول مساعد داده شد که این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۶ گنجانده شود.
نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان در خانه ملت در ادامه با تأکید بر توسعه همهجانبه جزیره ابوموسی تصریح کرد: این جزیره به دلیل شرایط خاص نیازمند توجه ویژه مسئولان و تخصیص اعتبارات ویژه به این شهرستان است و ما نمایندگان مردم بهطور جد پیگیر مشکلات ابوموسی هستیم
هاشمی تختی در ادامه عنوان کرد: یکی از مشکلات این جزیره حملونقل و هزینه زیادی است که صرف این مقوله میشود که باید با بررسی و درخواست به دنبال توجه ویژه وزارت مسکن و شهرسازی به حوزه حملونقل ابوموسی بر اساس سند توسعه ابوموسی شد.
وی اظهار کرد: جزیره ابوموسی با داشتن سواحل بکر و چشمانداز آبی زیبا پتانسیلهای فراوانی در موضوع گردشگری دارد و ما باید سرمایهگذاران را تشویق کنیم که در این شهرستان حضور و با سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال باعث توسعه شهرستان شوند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان ساخت: با اختصاص اعتبار ویژه به ابوموسی بسیاری از مشکلات و موانع این شهرستان استراتژیک حل میشود و ما باید تلاش کنیم تا ابوموسی توسعه پیدا و کار و تولید در شهرستان رونق گیرد.
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