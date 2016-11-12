کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان متوسطه برگزار می شود

سعید پاینبرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کارگاه آموزشی به مدت یک روز در ۲۳ آبان ماه با شرکت ۴۴۰ دانش آموز دوره دوم متوسطه در نواحی یک و دو قزوین و شهرستان البرز برگزار می شود.

معاون آموزش متوسطه قزوین بیان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف تقویت بنیه علمی دانش آموزان برگزار می شود، در این کارگاه آموزشی ناحیه یک قزوین با آمار ۱۲۰ دانش آموز و ناحیه دو قزوین با آمار ۱۲۰ دانش آموز و شهرستان البرز با ۲۰۰ دانش آموز شرکت دارند.

وی یادآورشد: کارگاه آموزشی ناحیه یک در دبیرستان شهید بابایی از ساعت ۸ الی ۱۰ و ناحیه دو قزوین در دبیرستان توحید از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰ و شهرستان البرز در کانون فرهنگی و هنری مطهری از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.