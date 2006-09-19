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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

مديركل بهزيستي استان تهران خبر داد:

كسري بودجه 5 ميليارد توماني بهزيستي استان تهران / ثبت 60 درصد آسيب هاي اجتماعي كشور در استان تهران

مديركل بهزيستي استان تهران گفت: به دليل عدم تخصيص اعتبارات كافي ، بهزيستي استان تا پايان سال براي پرداخت مستمري مددجويان تحت پوشش با 5 ميليارد تومان كسري مواجه است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد نفريه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران افزود: 160 مركز توانبخشي دولتي و 1600 مركز توانبخشي خصوصي روزانه و شبانه در استان ، به مددجويان تحت پوشش مانند معلولان ، بيماران رواني مزمن ، سالمندان و... ، خدمات ارائه مي دهند.

وي افزود: در حال حاضر 150 هزار مددجو تحت پوشش بهزيستي استان تهران هستند و مستمري دريافت مي كنند و همچنين 100 هزار نفر نيز خدمات موردي دريافت مي كنند.

نفريه خاطر نشان كرد: در حال حاضر 39 هزار معلول داراي اختلالات ذهني ، 29 هزار معلول داراي مشكل جسمي و حركتي ، 3500 بيمار رواني مزمن و 2172 سالمند تحت پوشش سازمان بهزيستي استان هستند و در مجموع 10 هزارو 745 مددجو در مرامز شبانه و 5 هزارو 735 مددجو نيزدر مراكز توانبخشي روازنه خدمات دريافت مي كنند.

مديركل بهزيستي استان تهران تاكيد كرد : طي سال گذشته 15 هزار مددجو تجيزات مانند سمعك ، ويلچر و.. دريافت كردند و 139 هزار نفر نيز از خدمات توانبخشي بهره مند شدند.

وي ، تعداد مستمري بگيران استان تهران را حدود 20 هزار نفر دانست و گفت: چنانچه كسري اعتبارات بهزيستي در متمم بودجه در نظر گرفته نشود ، در پرداخت مستمري به مددجويان با مشكل مواجه مي شويم ، به طوري كه پيش از ماه هاي آذر و دي ، نمي توانيم مستمري مدجويان را پرداخت كنيم.

نفريه با اشاره به اينكه 60 درصد آسيب هاي اجتماعي متعلق به استان تهران است ، گفت: به دليل مهاجرت پذيري استان تهران و پايتخت بودن ، بنابراين درصد زيادي از آسيب هاي اجتماعي در استان تهران شكل مي گيرد.

وي در مورد واگذاري مراكز بهزيستي به بخش غير دولتي ، افزود: بهزيستي يكي از دستگاه هاي موفق در اين زمنيه بوده است ، به طوري كه تا كنون بيش از 90 درصد خدمات دهي خود را در بخش هاي مختلف به بخش غير دولتي واگذار كرده است.

کد مطلب 382220

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