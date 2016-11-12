«چهره به چهره» با کتاب در کتابخانه آفتابگردان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموعه برنامههای هفته کتاب که از شنبه ۲۲ آبان آغاز می شود، برنامههایی همچون چهره به چهره با نویسندگان، قصه گویی، آشنایی با کتابخانه و کتابداری و عضویت رایگان در کتابخانه آفتابگردان به اجرا در میآید.
طرح عضویت رایگان در کتابخانه های فرهنگسرای انقلاب اسلامی از شنبه ۲۲ آبان تا سه شنبه دوم آذر اجرا می شود و میتوانید با ارائه کدملی و یک قطعه عکس به عضویت کتابخانههای فرهنگسرا در بیایید.
سلسله نشستهای «چهره به چهره» فرصت دیدار با نویسندگان کودک ونوجوان را فراهم می آورد. در این نشستها که از یکشنبه ۲۳ آبان تا دوشنبه اول آذرماه با همکاری دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود، محمدشمس، مهدی رجبی، محمود نخعی برآبادی، مهنار فتاحی، اسدالله شعبانی و عزت الله الوندی در جمع کودکان علاقمند به کتاب و کتابخوانی حاضر میشوند و ضمن خواندن تکهای از یکی از کتابهایشان و صحبت درباره آن، یکی از کتاب هایشان را برای بچهها امضا میکنند.
روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان ساعت ۱۵ پروین پناهی به قصه گویی برای کودکان ونوجوانان می پردازد و فرصتی برای شنیدن داستان ها و کتاب ها فراهم می آورد.
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