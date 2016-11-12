۵۰۰ بنگاه اقتصادی گلستان از رکود خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر شنبه در ششمین جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: عملکرد بانکهای استان نسبت به گذشته بسیار مناسب است و این امر جای تشکر دارد.
وی افزود: در راستای اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی و تسهیل و رفع موانع تولید در گلستان تاکنون ۴۵۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداختشده است.
استاندار گلستان تصریح کرد: تاکنون به ۳۶۱ بنگاه اقتصادی و تولیدی استان با پرداخت تسهیلات به چرخه تولید گلستان بازگشتهاند و درمجموع میتوان گفت با تسهیلات پرداختی از سوی بانکها به بیش از ۵۰۰ بنگاه اقتصادی استان کمک شده و از رکود خارجشدهاند.
وی بابیان اینکه بهواسطه عملکرد بانکها شاهد تحرک و پویای در تولید استان هستیم، ادامه داد: عملکرد بانکها هشت ماه گذشته با مدت مشابه سال قبل قابل قیاس نیست اما این بدان معنا نیست که با آسیب، چالش و موارد دارای نقد همراه نبوده و نیست.
صادقلو تأکید کرد: تسهیلات پرداختی به بنگاههای اقتصادی استان همه بهصورت خود اظهاری و هم بهوسیله کمیته نظارت که متشکل از نماینده بانکها، استانداری و دستگاههای اجرایی است، رصد میشود و اگر تسهیلات در راستای اشتغال، تولید و رونق تولید نباشد با این بنگاههای اقتصادی برخورد خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تسهیلات در راستای اهداف مدنظر استان و تأکیدات رهبری در رفع تعطیلی بنگاه اقتصادی نباشد ضمن برخورد با این بنگاهها، آنها مشمول یارانه ۶ درصدی دولت نیز نخواهند شد.
وی به بودجه امسال هم اشاره و اضافه کرد: بودجه تملک استان امسال ۱۲ درصد نقد و ۳۸ درصد اسناد هزینهای است که از دکتر نوبخت، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قول گرفتهایم که این رقم به ۲۰ درصد نقد و ۳۰ درصد اسناد هزینهای برسد.
استاندار گلستان متذکر شد: آخرینمهلت استفاده از اسناد هزینهای ۱۹ بهمنماه است و باید دستگاههای اجرایی استان از این ظرفیت استفاده کنند و اگر حرکت لازم در دستگاه اجرایی وجود نداشته باشد، با آن برخورد میکنیم.
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