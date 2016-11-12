تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه امیرکبیر و «یو پی ام»مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، سید احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم تبادل تفاهم نامه با رئیس دانشگاه «یو.پی.ام» مالزی که در راس هیات ۱۳ نفره به ایران سفر کرده است، گفت: دانشجویان ایران طی سال های اخیر استقبال خوبی برای تحصیل در دانشگاه های مالزی داشتند ولی متاسفانه در سطح دانشگاه ها ارتباط قوی نداشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: البته در این سالها ارتباط دولتهای ایران و مالزی بسیار خوب و سازنده بوده است و دو کشور مسلمان با یکدیگر نزدیکی فرهنگی زیادی دارند و دانشگاه هایمان هم باید در حد علاقه دولتها و مردم بیشتر روی زمینه های همکاری مشترک کار کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن معرفی پیشینه، فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه های مختلف و در پردیس مرکزی و واحدهای اقماری گرمسار، بندرعباس و ماهشهر، ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، حضور این هیات دانشگاهی مالزی مقدمه ای برای همکاری بین دو دانشگاه در آینده باشد.

معتمدی ادامه داد: در قالب این تفاهم نامه، در زمینه تبادل استاد و دانشجویان دکتری وارد مرحله عملیاتی خواهیم شد و مشخص می کنیم که سالانه چه تعداد فرصت مطالعاتی برای دانشجویان ایرانی و مالزیایی درنظر بگیریم.

وی تصریح کرد: در این مسیر، استادان هر دو دانشگاه می توانند رفته رفته با یکدیگر آشنا شوند، همکاری های مستحکم تری شکل دهند و در پروژه های تحقیقاتی همکاری داشته باشند تا زمینه برای اجرای دوره های مشترک فراهم شود.

معتمدی گفت: براساس برنامه ریزی و تقسیم کار وزارت علوم، هریک از دانشگاه های برتر کشور مسئول برقراری ارتباط با دانشگاه های یک کشور به خصوص شده اند به عنوان مثال، دانشگاه تهران محور ارتباط با دانشگاه های روسیه و دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز محور ارتباط با دانشگاه های فرانسه است.

وی افزود: برهمین اساس، یکی از دانشگاه های برتر کشور نیز می تواند محور ارتباط با دانشگاه های مالزی باشد و تحقق این امر می تواند برای همکاری های آتی، کمک کننده باشد.

بر اساس این قرارداد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و «پو.پی.ام» مالزی، در زمینه تبادل استاد و دانشجو، اجرای برنامه‌های با مدرک آموزشی- پژوهشی دوگانه و مشترک در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک نظیر سمپوزیوم‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک تحقیقاتی همکاری خواهند کرد.

دانشگاه یو.پی.ام مالزی از جمله برترین دانشگاه‌های جهان است که براساس نظام رتبه‌بندی کیو اس (QS) رتبه ۲۷۰ جهان را داراست.