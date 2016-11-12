به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره علمی بین‌ المللی لقاء الحسین(ع) ۲۵ آبان ماه به مدت یک روز در کربلای معلی و در حرم مقدس امام حسین(ع) برگزار می شود.

این کنگره شامل چهار حوزه‌ مطالعاتی درباره اربعین از جمله مطالعات تمدنی، مطالعات اجتماعی، مطالعات بین فرهنگی و مطالعات راهبردی می شود.

حجت الاسلام حمید پارسانیا از سخنرانان افتتاحیه همایش و اشکوری عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران کارشناس مجری دو زبانه مراسم هستند.

اساتید و کارشناسانی همچون بابایی، اصفهانیان، شاه حسینی، پیروزمند، بهروزی لک، خانی، همایون، گودرزی، مسعود معینی پور، علی جعفری و … تنها تعدادی از اندیشمندان ایرانی هستندکه در این همایش بین المللی مقاله ارائه داده و در پنل‌ها حضور دارند.

دومین کنگره علمی بین‌ المللی لقاء الحسین(ع) با مشارکت و پشتیبانی نهادهای مختلفی از جمله عتبه مقدسه حسینیه، مرکز پژوهش‌های مسجد مقدس جمکران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، مؤسسه مطالعات راهبردی و فرهنگی اصحاب الحسین(ع)، پژوهشکده مطالعات فناوری و دبیرخانه همایش ملی اربعین برگزار می شود.

اساتید، طلاب و دانشجویان در صورت تمایل می توانند در اجلاسیه همایش روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن خاتم الانبیاء(ص) حرم مطهر امام حسین(ع) واقع در پایین پا حاضر شوند.