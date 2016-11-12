لیگ برتر تکواندو آذربایجان شرقی یادواره شهدای مدافع حرم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیات تکواندو آذربایجان شرقی، جعفر رنجبرپور شنبه ضمن اعلان این خبر گفت: این مسابقات با عنوان «یادواره شهدای مدافع حرم» با حضور ۱۴ تیم در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو گروه هفت تیمی، نخستین هفته مسابقات خود را در سالن شهید پور شریفی تبریز آغاز کردند.

وی افزود این مسابقات شش هفته ادامه خواهد داشت و از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود کرده و بصورت ضربدری مسابقه را ادامه داده تا قهرمان این دوره از رقابت های لیگ استانی مشخص شود.

رنجبرپور اضافه کرد: با توجه به درخواست های شهرستان های مختلف استان جهت میزبانی از این مسابقات، کمیته مسابقات لیگ تکواندو استان ضمن بازدید از امکانات شهرستان های متقاضی در صورت داشتن شرایط و امکانات آن شهرستان ادامه مسابقات در شهرستان های دیگر استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت :برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات لیگ تکواندو در گروه دختران نیز انجام شده و ۶ تیم از استان آذربایجان شرقی و یک تیم مهمان از استان کردستان اعلام آمادگی کردند که در اولین فرصت این مسابقات نیز شروع خواهد شد

رئیس هیات تکواندو آذربایجان شرقی در پایان هدف از برگزاری این مسابقات به صورت لیگ را شناسایی استعدادها و شناخت ترکیب اصلی تیم استانی عنوان نمود و از برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات لیگ برتر تکواندو در ۱۲ آذرماه خبرداد

گفتنی است شاهین تبریز، فانوس سلامت تبریز، شهید افروزنده تبریز، کوثر سلماس (میهمان)، عجب شیر، شبستر و گنجویان تبریز در گروه یک و تیم های تختی تبریز، انجمن خیریه مرندیان تهران، هیات ورزشی آموزش و پرورش، مراغه و بناب، صنایع لبنی آتالار سراب، منطقه آزاد ارس و میثاق تبریز در گروه دو، تیم های شرکت کننده در لیگ قهرامنی تکواندو استان هستند.