احداث فرودگاه برای مهران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری در نهمین قسمت از «فرمول یک» گفت: ما امسال با افزایش ۴۰ درصدی زائران کربلا روبرو هستیم. حرکت مردم از دو هفته پیش آغاز شده است و این راهپیمایی، موضوع بسیار مهمی برای ما ارزیابی می شود. پیش بینی می کنیم برای سالهای آتی نیز افزایش تقاضا را شاهد خواهیم بود.

کمبود امکانات برای مسیر برگشت از کربلا

وی در پاسخ به این سوال مجری که آیا برای مسیر برگشت که گاهی کرایه های نجومی از سوی حتی اتوبوس ها طلب می شود، فکری شده یا خیر، تصریح کرد: از آنجایی که حرکت به سمت کربلا از دو سه هفته قبل از اربعین آغاز می شود اما برگشت بلافاصله بعد از مراسم، اینگونه است که در مسیر برگشت با ترافیک فوق العاده سنگینی روبرو هستیم و شاید به اندازه کافی امکانات نداشته باشیم.

لزوم احداث فرودگاه برای مهران

رییس پلیس راهور ناجا، ادامه داد: در محور شلمچه از خرمشهر تا پایانه شلمچه راه آهن احداث کرده اند و افزایش پارکینگ داشته ایم. همچنین عرض جاده بهتر شده است. برای مهران نیز اقداماتی صورت گرفته است گرچه اگر در این محل فرودگاه احداث کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

مهری تصریح کرد: موضوع راهپیمایی اربعین کاملا اعتقادی است و باعث همبستگی و وحدت می شود. از همین رو باید چشم انداز وسیعی به این موضوع داشته باشیم و برای دو دهه آینده فکر اساسی کنیم و به فکر زیرساخت ها باشیم.

برای حج سازمان داریم اما مراسم اربعین تشکیلات مشخصی ندارد

وی افزود: در بحث رفت و آمد باید کاری کرد زائر برای تردد معطل نشود. باید رایزنی با عراق انجام شود تا از هر مسیر راه آهنی که در کشور وجود دارد، امکان عزیمت مستقیم به کربلا وجود داشته باشد. البته این مشکلات طبیعی است چرا که برای مثال برای مراسم حج که جمعیت کمتری نیز حضور دارند، سازمانی با تشکیلات کاملا مشخص و روشن وجود دارد و همه امور سازماندهی شده است، اما برای اربعین هنوز ساختاری برنامه ریزی نشده است.