به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حل مشکل آب اصفهان نقطه وفاق همه مسئولان، کارشناسان و مردم با هر گرایش و سلیقه‌ای است، اظهار داشت: از این رو باید توجه داشته باشیم که امروز تحقق مواد مصوبه ۹ ماده‌ای آب که در سال ۹۳ به تصویب رسیده مطالبه عمومی است و باید تحقق یابد.

وی با بیان اینکه برخی مسئولان در هر جایگاهی که هستند نباید با تفکرات بیهوده در خصوص مشکل آب به مسئولان به اشتباه نشانه روند، افزود: اگر شخصیتی خاص در این زمینه مورد تاخت و ساز غیر منصفانه قرار گیرد به تفرقه می‌انجامد و این در حالی است که باید با وحدت و همدلی در راستای حل این معضل گام برداریم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اگر بی‌آبی و بحران‌های آن شیوع یابد دیگر هیچ قوم و قبیله‌ای را نمی‌شناسد و همه را درگیر خود می‌کند، اضافه کرد: جامعه امروز با مشکلاتی نظیر بیکاری، عدم زمینه مناسب ازدواج، آلودگی هوا و دیگر مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و در این راستا حاشیه‌سازی‌ها این مشکلات را تشدید خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه با بسیج نیروی انسانی و استفاده درست از منابع مالی موجود می‌توان در راستای رفع مشکلات موجود در جامعه گام برداشت، ادامه داد: از این رو باید به دور از نگاه‌های سیاسی و قومیتی در راستای حل معضلات موجود در استان اصفهان اقدام کنیم.

نصر اصفهانی به بی‌توجهی‌های صورت گرفته در حوزه حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات در شهر اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: با حسابی سرانگشتی می‌توان دریافت که بیش از ۳۰ ماموریت بزرگ و کوچک در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان در خصوص این دو حوزه بدون متولی است و باید هر چه زودتر در این زمینه اقدامات مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه با انتقاد از روند به آتش کشیدن برگ درختان در محدوده ناژوان ابراز داشت: این افراد باید بدانند که علاوه بر مزاحمت برای ساکنان این منطقه معضلات زیست محیطی را نیز برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.