تغییر مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان تهران پس از ۲۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، امیرحسین شفیعی را به عنوان رییس انجمن هنر های نمایشی شعبه استان تهران منصوب کرد. پیش از این حسین عاطفی این مسئولیت را برعهده داشت و پس از ۲۰ سال این تغییر اتفاق افتاده است.

متن حکم امیرحسین شفیعی بدین شرح است:

«بسمه تعالی

جناب آقای امیرحسین شفیعی

باسلام

با عنایت به معرفی جنابعالی به عنوان منتخب هیات رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۲ اساسنامه انجمن هنر های نمایشی ایران و ماده ۶ آیین نامه تاسیس شعب، به موجب این حکم شما به مدت ۲ سال از تاریخ صدور حکم به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی شعبه استان تهران منصوب می نمایم.

حسن اجرای امور انجمن، ترغیب و تقویت گروه های نمایشی، توجه به اجرای عمومی آثار، تعامل نشاط انگیز با هنرمندان ارجمند استان، ارتباط با نهادها و سازمان ها و ادارات استان، توجه ویژه به شهرستان های استان و هماهنگی لازم با مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعالی رویکرد های نمایشی از اولویت های ابلاغی این انجمن می باشد.

ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران»