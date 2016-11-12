به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، مراسم رونمایی از کتاب «ارتباطات غیرکلامی» تازه ترین اثر دکتر علی اکبر فرهنگی چهره ماندگار و پدر علم مدیریت رسانه ایران روز دوشنبه ۲۴ آبان در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

این کتاب به تازگی توسط انتشارات میدانچی منتشر شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب روز دوشنبه ۲۴ آبان همزمان با روز کتاب و کتابخوانی از ساعت ۱۰ در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی واقع در خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا برگزار می شود.