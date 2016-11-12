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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

فرمانده مرزبانی ناجا خبر داد:

هیچ مشکل امنیتی در تردد زوار اربعین وجود ندارد

هیچ مشکل امنیتی در تردد زوار اربعین وجود ندارد

ایلام-فرمانده مرزبانی ناجا گفت: هیچ مشکل امنیتی در تردد زوار اربعین وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی ظهر امروز در بازدید از پایانه مرزی مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون شاهد تصاویر زیبایی از حضور زائران در مرز مهران به سمت کربلا هستیم.

وی بیان داشت: همه چیز به خوبی پیش می رود زائران با نظم و انضباط و در دست داشتن ویزا و پاسپورت در حال تردد هستند.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به همکاری بسیار خوب مقامات و فرماهان نظامی عراق با کشورمان گفت: سطح همکاری و روابط بسیار عالی است و همین موجب شده امروز شاهد امنیت کامل تردد زوار باشیم.

وی افزود: هیچ گونه مشکلی امنیتی در تردد زوار اربعین وجود ندارد  و حتی هیچ مشکل همکاری بین فرماندهان نظامی ایران و عراق هم نیست و همه چیز به خوبی پیش می رود.

سردار رضایی افزود: مردم به خوبی سفر خود را را تا این لحظه مدیریت کرده اند و باعث شده ترددها در مرز روان باشد البته با مسئولان عراقی برای پذیرش بیشتر از سوی مرزهای آنها توافقاتی کردیم.

وی تصریح کرد: مهمترین خواسته ما و مقامات عراقی بحث قانونی بودن تردد زوار با ویزا و گذرنامه بوده که خوشبختانه مردم همکاری بسیاری خوبی دارند و با در دست داشتن روادید از مرزها تردد می کنند.

کد مطلب 3822236

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