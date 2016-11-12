بررسی علت حذف ۵۸ مقاله ایرانی در یک نشریه خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد فرهادی با بیان اینکه حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی با هدفی از پیش تعیین شده انجام شده است، افزود: در حال حاضر علت حذف مشکوک ۵۸ مقاله محققان ایرانی در حال بررسی است و آنچه مهم است این موضوع است که از این قبیل اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهد، اما به خوبی می دانیم که رشد چشمگیر علمی ایرانی یکی از عوامل این اقدام بوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حال حاضر رشد علمی کشور از ۱۱.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶ درصد رسیده است و ایران در بین ۲۵ کشور که بهترین رشد علمی دنیا داشته، توانسته جزء ۳ کشور اول در زمینه رشد علمی باشد.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: خوشبختانه توانسته ایم سهم مان را در تولید علم در دنیا را به ۱.۸ درصد برسانیم و همچنین سهم مان در زمینه استناد به مقالاتی که به آن ارجاع داده می شود به ۲.۱ درصد رسیده که این رشد بسیار ارزنده و قابل توجه ای بوده که امسال به آن رسیده ایم.

وی به رتبه ایران در نوآوری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ایران رتبه ۷۸ نوآوری را در دنیا دارد که باید در این زمینه تلاش شود تا شاهد درخشش دیگر ایران در این عرصه باشیم.

وزیر علوم، یکی از دلایل غربی ها در حذف مقالات محققان ایرانی در مجله‌های علمی را توفیقات روز افزون ایران در زمینه علمی دانست و گفت: با توجه به گزارش پایگاه های استنادی و سایر مراکزی که وضعیت علمی دنیا را رصد می کنند، رشد علمی ایران رشدی چشمگیر و قابل توجه بوده است و همین امر باعث شده که غربی ها در برابر ایران چنین مواضع خصمانه ای را اتخاذ کنند.