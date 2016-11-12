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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

وزیر علوم خبر داد؛

بررسی علت حذف ۵۸ مقاله ایرانی در یک نشریه خارجی

بررسی علت حذف ۵۸ مقاله ایرانی در یک نشریه خارجی

وزیر علوم از بررسی علت حذف مشکوک ۵۸ مقاله محققان ایرانی در انتشارات «اشپرینگر نیچر» خبر داد و گفت: به نظر می رسد رشد چشمگیر علمی ایران یکی از عوامل این حذف باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد فرهادی با بیان اینکه حذف ۵۸ مقاله محققان ایرانی با هدفی از پیش تعیین شده انجام شده است، افزود: در حال حاضر علت حذف مشکوک ۵۸ مقاله محققان ایرانی در حال بررسی است و آنچه مهم است این موضوع است که از این قبیل اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهد، اما  به خوبی می دانیم که رشد چشمگیر علمی ایرانی یکی از عوامل این اقدام بوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در حال حاضر رشد علمی کشور از ۱۱.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶ درصد رسیده است و ایران در بین ۲۵ کشور که بهترین رشد علمی دنیا داشته، توانسته جزء ۳ کشور اول در زمینه رشد علمی باشد.

عضو ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: خوشبختانه توانسته ایم سهم مان را در تولید علم در دنیا را به ۱.۸ درصد برسانیم و همچنین سهم مان در زمینه استناد به مقالاتی که به آن ارجاع داده می شود به ۲.۱ درصد رسیده که این رشد بسیار ارزنده و قابل توجه ای بوده که امسال به آن رسیده ایم.

وی به رتبه ایران در نوآوری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ایران رتبه ۷۸ نوآوری را در دنیا دارد که باید در این زمینه تلاش شود تا شاهد درخشش دیگر ایران در این عرصه باشیم.

وزیر علوم، یکی از دلایل غربی ها در حذف مقالات محققان ایرانی در مجله‌های علمی را توفیقات روز افزون ایران در زمینه علمی دانست و گفت: با توجه به گزارش پایگاه های استنادی و سایر مراکزی که وضعیت علمی دنیا را رصد می کنند، رشد علمی ایران رشدی چشمگیر و قابل توجه بوده است و همین امر باعث شده که غربی ها در برابر ایران چنین مواضع خصمانه ای را اتخاذ کنند.

کد مطلب 3822240
زهرا سیفی

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    نظرات

    • عبدالکریم پیراسته فر IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
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      پیگیراین باشید که کدام استاد دانشگاه برای ارتقاء "مدرک"می خرند و به دانشجویان فخرمی فروشند؟
    • یک IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
      0 0
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      چه پاسخ حکیمانه ای
    • علی IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
      0 0
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      شاید علتش کپی و پیست بودن مقالات است.
    • ایرانیوس ZA ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
      0 0
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      همه ما می دونیم چقدر فساد در تهیه مقالات وجود داره. تکذیبش چیزی به علم کشور اضافه نمی کنه و حتی با آسیب زدن به سلامت دیگران میتونه جنایت تلقی بشه.
    • فريبرز CN ۰۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
      0 0
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      توطئه نبود ، همش كپي بود و سرقت از مقاله هاي ديگران ، ما عادت كرديم خيلي خودمون رو تحويل بگيريم و هميشه توهم داريم كه كل دنيا دست بدست هم دادن تا به ايران بزنن .مقالات همه مشكل داشت ، لطفا گزارش اشپينگر پيجر رو بخونيد ببينيد چي شده
    • محمد IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
      0 0
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      آقای وزیر یه سر تا انقلاب برید می فهمید چرا مقاله هامون حذف میشه...تو روز روشن صدها مرکز پایان نامه نویسی در ایران فعالیت می کنند! دریغ از یک بند قانون برای برخورد با متقلبان علمی!!!! مطمئن باشید کسانی که چشمانشون را به روی این دزدی و بی حرمتی به علم می بندند آبروی تاریخ علمی ایران را لکه دار می کنند. کشور زکریای رازی، ابوعلی سینا، خوارزمی، خیام، حسابی الان شده نماد تقلب و جعل علم..یه سر به دانشکاه های ازاد بزنید...ببیند در داخل خود دانشگاه برای نوشتن مقاله ISI تبلیغ میشه.

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