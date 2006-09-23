سنيوره خواستار مداخله سازمان ملل متحد براي توقف اقدامات غير قانوني اسرائيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري لبنان، دفتر نخست وزيري لبنان امروز شنبه با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه فواد سنيوره همچنين بر ضرورت اجراي قطعنامه 1701 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عقب نشيني ارتش اسرائيل از مناطق اشغال شده لبنان و توقف تجاوزهاي زميني - دريايي و هوايي اين رژيم تاكيد كرد.



در بيانيه ياد شده آمده است : دبيركل سازمان ملل متحد وعده داد كه موضوع را پيگيري و موضع لازم را در اين باره اتخاذ كند .

اين درحالي است كه براي نخستين بار از زمان استقلال لبنان در سال 1943 ميلادي ، اولين گروه از نيروي دريايي ارتش اين كشور روز شنبه وارد آب هاي منطقه اي لبنان در درياي مديترانه نزديك بندر ناقوره در جنوب اين كشور شد .



اين نيروها قرار است به گشت زني دريايي در آبهاي منطقه اي و سواحل جنوب اين كشور اقدام كنند و مانع تجاوز ارتش اسرائيل به حريم دريايي لبنان شود .



همچنين نيروهاي ارتش لبنان در مناطق راس الناقوره و اللبونه موازي خط آبي ترسيم شده به وسيله سازمان ملل متحد در جنوب لبنان و شمال فلسطين اشغالي مستقر شدند .



يك گردان از نظاميان اسپانيايي عضو نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل متحد يونيفل نيز امروزدر شهرك مرجعيون و جاده هاي عدشيت العطير- القنطره و الطيبه در جنوب لبنان مستقر شدند .



اين اقدامها با هدف خروج كامل ارتش رژيم صهيونيستي از جنوب و تكرارنشدن تجاوز اين رژيم به قلمرو لبنان صورت گرفت

فواد سنيوره نخست وزير لبنان امروز موضوع ادامه يافتن تجاوزهاي اسرائيل به كشورش را با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در ميان گذاشت .