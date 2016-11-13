به گزارش خبرنگار مهر، رمان «اتاق» نوشته اما دان اهو با ترجمه علی قانع از آثاری است که این روزها در بازار کتاب به صورت قاچاق در حال مبادله است و همین اتفاق اعتراض شدید ناشر و مترجم این رمان تحسین شده را فراهم آورده است.
علی قانع مترجم این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این پدیده عنوان کرد: بحران فعلی صنعت نشر در ایران کار را به جایی رسانده که شمارگان کتاب این روزها ۲۰۰ تا ۳۰۰ نسخه رسیده است. حال در این وضعیت یک مولف یا مترجم باید خیلی خوش شانس باشد که یکی از آثارش بتواند با اقبال روبرو شده و چندین چاپ به خود ببیند. آن وقت اگر عدهای سودجو هم از فرصت استفاده کرده و همان کتاب را به صورت کپی غیرقانونی به فروش برسانند دیگر چه امیدی برای کار میماند؟ این کار آیا اجحاف در حق نویسنده نیست؟ چرا کسی به این مساله رسیدگی نمیکند؟ واقعا در میان مسئولان کسی نیست که به داد نویسنده و مترجم و ناشر برسد؟
وی ادامه داد: مطمئنا وظیفه من نویسنده و مترجم نیست که بروم خیابان انقلاب و با فروشندههای نسخه قاچاق کتابهایم درگیر شوم و در نهایت هر دومان را بفرستند کلانتری و باهم آشتی دهند! مگر در این وانفسای کتاب و کتابخوانی، برای هر نویسنده و مترجم چند بار اتفاق میافتد که یک کتابش پرفروش بشود و به چاپ چندم برسد که یک آدم محترم بیانصاف رابطهدار بیاید حق مولف و مترجم و ناشر و بقیه را زیر پا بگذارد و نسخههای قاچاق غیرقانونیاش را بریزد توی بازار و گند بزند به همه چیز و گردن کلفت خودش را کلفتتر کند؟
این مترجم ادامه داد: این روزها کتابها را زیرزمینی و روزمینی تکثیر میکنند و با قیمت پایینتر به کتابفروشیها میدهند، به بیشتر کتابفروشیهای معتبر پایتخت و شهرستان ها و کسی جلودارشان نیست. میگویند نمیتواند کار خرده پاها باشد و طرف دانه درشت است و رابطهدار و زور کسی بهش نمیرسد. چندین شکایت و فاکتور رسمی و مدرک معتبر با نام ونشان رسمی از چندین ناشر معروف که بی جواب مانده و باز هر روز سیل کتاب قاچاق است که روانه کتابفروشیها میشود.
وی در پایان تاکید کرد: مساله امروز ما در زمینه قاچاق کتاب، نبود نظارت است. این نبود نظارت منجر به سوء استفادههایی شده که میبینیم. کسی باید به داد ما برسد. اگر مرجع نظارتی درستی برای این کار انتخاب میشد، بدون شک امروز با پدیده قاچاق کتاب مواجه نبودیم.
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