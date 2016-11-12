عبور زائران اربعین از مرزهای خوزستان به نیم میلیون نفر رسید

سردار محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در چذابه اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت عبور در مرزهای استان خوزستان روان است و جمعیت و تراکم داریم.

وی خبر داد: از روز اول ماه صفر تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از دو مرز خوزستان عبور کردند و به زیارت عتبات عالیات رفتند. از این تعداد، ۲۰۰ هزار نفر از مرز چذابه و مابقی از مرز شلمچه بوده است.

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: ترافیک هم روان است ولی روز پنجشنبه و جمعه ترافیک سنگینی را در مرزها به ویژه چذابه داشتیم و دلیلش هم ازدحام مردم مشتاق برای بازدید از مسیر موکب ها بود.

اسحاقی ادامه داد: تقاضا دارم برای اینکه خللی در خدمات رسانی و سفر زائران پیش نیاد مردم از این امر پرهیز کنند و اگر هم علاقه دارند با وسیله نقلیه عمومی سفر کنند که مشکلی پیش نیاید.

وی در پایان گفت: با سهولت و روانی امر تردد زائران در حال انجام است.