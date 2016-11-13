مدیریت شهری هیچ مشکلی با شورای شهر ندارد/ نگران نگاه سیاسی نیستیم

ناصر امانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره کم شدن تعداد اعضای شورای شهر برای شورای پنجم، گفت: تعداد ۲۱ نفر برای شورای شهر پنجم تصویب شد و شورای پنجم با ۲۱ عضو تشکیل خواهد شد، اما شورای شهر و شورای عالی استان ها این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند و معتقدم تعداد اعضای شورای شهر باید به نسبت جمعیت، زایش پیدا کند.

وی گفت: بر اساس این نگاه، نه تنها اعضای شورای شهر تهران نباید کاهش پیدا کند که عدد آن باید به ۳۵ عضو برسد. این مورد یکی از لایه های مدیریت شهری است که در دولت در دست بررسی است و هنوز درباره آن تصمیم نهایی گرفته نشده است.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا افزود: ۲۱ عضو نهایی و ابلاغ شده اما اینکه شاهد افزایش اعضاء به ۳۵ نفر باشیم، هنوز پیشنهادی است که باید برای تصویب به مجلس ارائه شود.

امانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اختلافات پیش آمده در ماه های اخیر در شورای اسلامی شهر تهران، گفت: این اختلافات کاملاً طبیعی است و سیستم های پارلمانی در حوزه ها و بحث های مختلف با هم اختلاف نظر پیدا می کنند.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی های شورای چهارم شهر تهران، سیاسی بودن آن است. در این شورا دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا به لحاظ تعداد نزدیک هم هستند و لیدرهای قوی در حد وزیر دارند.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا اضافه کرد: شهر تهران هم کلانشهری بزرگ است و تعیین کننده خط مشی سیاسی کشور به شمار می آید.

امانی با بیان این مطلب که ما نگران فضای سیاسی در شورای شهر تهران نیستیم، گفت: این اختلافات به عقیده من و با توجه به سابقه کاری ام در رابطه با شورای شهر طبیعی است.

به رغم سیاسی بودن شورا، تاکنون در اداره شهر تهران مشکلی نداشتیم

وی افزود: علی رغم سیاسی بودن و اختلاف نظر، تاکنون در اداره شهر تهران مشکلی نداشته ایم و اکثر لوایح ما در همین شورا تصویب شده اند. اعضای شورا با خواسته های ما موافقت و همراهی می کنند و این نشان می دهد نگاه سیاسی به موضوعات شهری ندارند.

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا با بیان این مطلب که نمی خواهیم حوادث شورای اول تکرار شود، گفت: امیدوارم اعضای شورا با توجه به نگاه عمیقی که دارند و هماهنگی هایی که با یکدیگر دارند، شورای چهارم را با دوستی به پایان برسانند و شورای پنجم آغاز شود.

امانی در پاسخ به سوال دیگری درباره دلایل تشدید اختلافات در ماه های اخیر و تمرکز رسانه های غربی در حوادث شورا گفت: این موضوع نیز طبیعی است، چون ما به پایان این دوره مدیریت شهری نزدیک هستیم و از تعداد اعضای شورا نیز برای شورای پنجم ۱۰ نفر کاسته شده است.

وی گفت: هر دو جناح سیاسی می خواهند خودشان را برای حضور حداکثری در شورای بعدی آماده کنند. لذا از تمام فرصت ها استفاده می کنند که نظراتشان را بگویند و خود و حزبشان را مطرح تر کنند.

با حیثیت برخی اعضای شورا بازی شده است

معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا با اشاره به موضوع واگذاری املاک شهرداری و حواشی آن نیز گفت: این موضوع اخیراً در شورا مطرح شد و تعدادی از اعضای شورا مورد اتهام قرار گرفتند و به نوعی با حیثیت آنها بازی شده است.

امانی اضافه کرد: اما الحمدالله قوه قضائیه و مجموعه دیده بان شفافیت و عدالت عنوان کردند اعضای شورا در این پرونده نقشی نداشتند و هیچ کدام از این املاکی که مطرح شده دریافت نکرده اند.

وی در خاتمه گفت: پرونده در قوه قضائیه در دست بررسی است، حرف آخر را آنها می زنند و انشاءالله به زودی از این پرونده نیز رد خواهیم شد.