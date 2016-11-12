به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مظلوم زاده ظهرشنبه در نشست خبری با موضوع «معرفی دستاوردهای شرکت دانش‌بنیان حوزه نفت، گاز و صنایع شیمیایی» که در سالن اجتماعات شرکت نیرو نماد خراسان برگزار شد، اظهار کرد: ۲۰ تا ۲۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در خراسان رضوی در حوزه صنایع و مهندسی شیمی فعال هستند.

وی افزود: به شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی مبلغ ۴۵ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات صندوق فناوری و شکوفایی کشوراختصاص‌ یافته است که برای ارائه این مبلغ مدت مشخصی در نظر گرفته نشده است.

مدیر مؤسسات پارک علم و فناوری خراسان رضوی رتبه خراسان رضوی را در حوزه تجهیزات و قطعات ماشین‌سازی قابل قبول عنوان و تصریح کرد: با وجود فعالیت تعدادی شرکت دانش‌بنیان که در حوزه صنایع شیمیایی در حال فعالیت هستند، اما بازهم خراسان رضوی از نظر تجهیزات این نوع صنایع با کمبود مواجه است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان گفت: میزان تسهیلات ذکر شده، قرار است برای ۷۰ طرح دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ شود.

مظلوم زاده این تسهیلات را در ابعاد مختلف ضمانت‌نامه‌ها و نمونه‌سازی و لیزینگ برشمرد و ادامه داد: پارک‌های مذکور منابع اعتباری ندارند و در این خصوص پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان مؤلفه‌ای برای تسهیل کردن ارائه تسهیلات صندوق و اعتبارات مالی آن، فعالیت می‌کنند.

در پایان این نشست، از تعدادی طرح دانش‌بنیان شرکت نیرو نماد خراسان رونمایی شد.