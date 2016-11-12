فاز نخست کارخانه تولید مفتول مسی در رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست کارخانه تولید سیم و مفتول مسی با قطر بیش از شش میلیمتر، بعد از ظهر شنبه با حضور محمدرضا نعمت زاده در شهرصنعتی سپید رود رشت افتتاح شد.

این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۷۶ هزار و ۵۰۰ تن انواع سیم و مفتول مسی در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با سرمایه گذاری ۴۰۴ میلیارد ریال احداث شده است.

با افتتاح فاز نخست این کارخانه برای ۹۴ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

با راه اندازی این کارخانه نیازمندی ۱۰۵ شرکت داخلی به انواع سیم و مفتول مسی مرتفع می شود.

در حال حاضر محصولات این کارخانه به کشورهای افغانستان و امارات صادر می شود که صادرات انواع محصولات به کشورهای ترکیه، هندوستان و کشورهای حاشیه دریای خزر در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد بود.