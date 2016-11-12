راه حل سیاسی در سوریه بدون همکاری با آمریکا دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیمیتری پسکوف سخنگوی رسمی کرملین اعلام کرد: دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه بدون همکاری با آمریکا سخت و دشوار است.

وی با بیان این مطلب افزود: مسکو امیدوار است در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روابط روسیه و آمریکا بهبود یابد.

پسکوف خاطرنشان کرد: ترامپ حامی قوی برقراری روابط حسنه میان مسکو و واشنگتن است. روسیه و آمریکا باید برای مقابله با خطر اصلی یعنی تروریسم جهانی، با یکدیگر همکاری مشترک داشته باشند.

این مقام روس در ادامه بر ضرورت اینکه باید میان مخالفان و تروریست ها در سوریه تفکیک قائل شد تاکید کرد.