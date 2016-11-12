  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۸

دیمیتری پسکوف:

راه حل سیاسی در سوریه بدون همکاری با آمریکا دشوار است

راه حل سیاسی در سوریه بدون همکاری با آمریکا دشوار است

سخنگوی رسمی کرملین، دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه بدون همکاری با آمریکا را دشوار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دیمیتری پسکوف سخنگوی رسمی کرملین اعلام کرد: دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه بدون همکاری با آمریکا سخت و دشوار است.

وی با بیان این مطلب افزود: مسکو امیدوار است در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روابط روسیه و آمریکا بهبود یابد.

پسکوف خاطرنشان کرد: ترامپ حامی قوی برقراری روابط حسنه میان مسکو و واشنگتن است. روسیه و آمریکا باید برای مقابله با خطر اصلی یعنی تروریسم جهانی، با یکدیگر همکاری مشترک داشته باشند.

این مقام روس در ادامه بر ضرورت اینکه باید میان مخالفان و تروریست ها در سوریه تفکیک قائل شد تاکید کرد.

کد مطلب 3822315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها