پرداخت کلیه مطالبات سازمان بیمه سلامت با ۸۰۰۰میلیارد اوراق اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران، غلامرضا عباس پاشا در گفتگوی رادیویی ضمن اشاره به اهداف سازمان بیمه سلامت ایران و در نظر گرفتن حفاظت مالی، دسترسی عادلانه و سلامت محوری گفت: این سازمان با تحت پوشش قرار دادن ۴۰ میلیون نفر بیمه شده در چهار صندوق روستائیان، صندوق بیمه سلامت همگانی، صندوق سایر اقشار، صندوق کارکنان دولت توانسته است رضایتمندی نسبی جامعه تحت پوشش را فراهم آورد.

وی اظهار داشت: علل اصلی انباشت بدهی سازمان بیمه سلامت در طرح تحول سلامت را در ۲ فاکتور بسیار ویژه و کلیدی دانست که یکی رشد تعرفه اجرای کتاب ارزشهای نسبی با هدف کاهش زیرمیزی آغاز شد و دوم رشد تعرفه ۳۳ درصدی بود که در مجموع منجر به رشد ۵۵ تا ۷۰ درصدی تعرفه و تحمیل بارمالی برای سازمان شد.

وی افزود: یکی از افتخارآمیزترین طرح های دولت تدبیر و امید در سال ۹۳ پوشش بیمه همگانی ۱۰ میلیون نفر حاشیه نشین و نیازمند توسط سازمان بیمه سلامت ایران بود که هیچگونه حمایت درمانی و پوشش بیمه ای نداشتند. این در صورتی است که منابع مالی برای این طرح توسط دولت از طریق وزارت بهداشت و درمان با منابع مالیات ارزش افزوده و هدفمندی یارانه پیش بینی شده بود اما این منابع متاسفانه برای سازمان محقق نشد.

عباس پاشا در ادامه گفت: امید است تعرفه های دولتی و خصوصی یکسان سازی شده تا ما بتوانیم حفاظت مالی برای بیمه شده و کاهش پرداخت از جیب مردم را شاهد باشیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در صورت پرداخت ۸ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی، کلیه مطالبات سازمان به حداقل کاهش می یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران در پایان ضمن قدردانی از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه به سبب پیگیری مجددانه برای اصلاحیه بودجه سال ۹۵ سازمان، گفت: انشاالله با تجهیز منابع مالی سازمان بتوانیم با تسویه بخشی از این بدهی ها ضمن همراهی با طرح تحول سلامت اما با کنترل تقاضا و نظام ارجاع ادامه دهیم.