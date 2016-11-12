«جبهه النصره» گروه تروریستی است و باید حلب را ترک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، «استفان دیمیستورا» پس از دیدار و گفتگو با جابری انصاری معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه درباره اقدام سازمان ملل برای مقابله با جنایات تروریست ها در استفاده از مردم به عنوان سپر انسانی در شرق حلب، گفت: درحال حاضر ما و دبیرکل سازمان ملل متحد نهایت اهتمام خود را برای خروج مردم از شرق حلب به کار گرفته ایم.

وی تاکید کرد: ما هر گونه جنایت و کشتار در حلب اعم از شرق و غرب این شهر را محکوم می کنیم و همچنان درحال بررسی پیشنهاد خود برای خروج مردم و گروه های تروریستی از حلب هستیم.

دیمیستورا افزود: ما خواستار توقف همه فعالیت های نظامی در شرق و غرب حلب هستیم و معتقدیم النصره به عنوان گروه تروریستی حتما باید شرق حلب را ترک کند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد: در خصوص نوع حکومت برای این منطقه نیز باید به نوعی به مردم در شرق و غرب حلب دسترسی داشته باشیم.

دیمیستورا تاکید کرد: هر گونه حمله نظامی و گلوله باران در حلب باید متوقف شود.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به دعوت حسین جابری انصاری معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه بامداد امروز وارد تهران شد.