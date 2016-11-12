خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با نزدیک شدن اربعین حسینی موج خروشان عشاق سالار شهدا (ع) به سمت کربلا راه افتاده و شیعیان حسینی با عشقی ناب و دل‌هایی بی‌قرار یار روانه سرزمین عراق می‌شوند و در دل چنین نجوا می‌کنند که «ای غبار خاک‌پایت توتیای چشم من/کمترین گردی ز کویت خونبهای چشم من».

اما در طول این مسیر افرادی که نمی‌توانند این موج خروشان را همراهی کنند و با رسیدن به سرچشمه اسوه جوانمردی و ایثار سیراب شوند با میزبانی از زائران سالار شهدا سعی می‌کنند جلوه‌ای دیگر به ارادت خود به امام حسین (ع) را به منصه ظهور برسانند.

عده‌ای در راه‌اندازی موکب‌های داخل و خارج از مرز مشارکت می‌کنند و عده‌ای دیگر برای حمل‌ونقل مسافران شریک ثواب می‌شوند و گویی وحدتی مثال‌زدنی در سراسر استان کرمان برای باز کردن مسیر این موج خروشان به‌منظور رسیدن به دریای ناب معرفت و عرفان شکل می‌گیرد و این است حال و هوای این روزهای مردم استان کرمان که البته در تمامی نقاط کشور قابل‌مشاهده است.

به همت مردم و مسئولان استان کرمان ۱۸ موکب در مسیر نجف تا کربلا از سوی کرمانی‌ها برای پذیرایی از زائران سالار شهدا (ع) راه‌اندازی شده است و روزانه از ۳۰ هزار نفر پذیرایی کرده و شش هزار نفر را اسکان می‌دهند باوجود تمام دسیسه‌ها و تلاش‌های دشمنان شمار زائران اربعین سال‌به‌سال در حال افزایش بوده و اجتماع بزرگ اربعین هر سال باعظمت‌تر و باشکوه‌تر برگزار می‌شود؛ آمار افرادی که از استان کرمان برای این منظور ثبت‌نام کرده‌اند تاکنون از مرز ۴۶ هزار نفر گذشته و پیش‌بینی می‌شود این آمار از ۵۰ هزار نفر نیز فراتر رود و این پیامی آشکار به کسانی است که با اسلام به مقابله بر خواسته و درصدد کمرنگ کردن عشق مسلمانان به ائمه اطهار (ع) و ارزش‌های دینی هستند.

به همت مردم و مسئولان استان کرمان ۱۸ موکب در مسیر نجف تا کربلا از سوی کرمانی‌ها برای پذیرایی از زائران سالار شهدا (ع) راه‌اندازی شده است و روزانه از ۳۰ هزار نفر پذیرایی کرده و شش هزار نفر را اسکان می‌دهند.

برنامه‌ریزی برای اعزام زائران اربعین با جدیت از سوی مسئولان استان کرمان در حال انجام بوده و امور مربوط به این موضوع در ستاد اربعین استان پی گیری می‌شود. در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای پیاده روی اربعین با خلیل همایی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان و دبیر ستاد اربعین استان کرمان به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

۴۶ هزار کرمانی پای پیاده به دیدار یار می‌روند

همایی در این گفتگو با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «این حرکت، حرکت عشق و ایمان است و ما از دور به این حرکت نگاه کرده و به حال کسانی که توفیق انجام آن را دارند غبطه می‌خوریم»، گفت: حضور مردم در پیاده‌روی اربعین سال‌به‌سال در حال پررنگ‌تر شدن بوده و به راستی پیاده روی اربعین حرکت عشق است.

وی شمار افرادی که در سال ۹۳ و ۹۴ در ایام اربعین از استان کرمان راهی کربلای معلا شدند را به ترتیب دو هزار و ۲۳ هزار نفر عنوان کرد و گفت: امسال تاکنون ۴۶ هزار و ۵۰ نفر در استان کرمان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند.

همایی حج و زیارت را متولی اصلی اعزام زائران دانست و گفت: افراد برای حضور در این آیین می‌توانند در سامانه مرکزی سماح ثبت‌نام کنند چراکه امور مربوط به اعزام زائران از طریق این سامانه انجام می‌شود.

زائران ثبت‌نام را به‌روزهای پایانی موکول نکنند

وی گفت: سامانه سماح تنها کانال مجاز برای اعزام زائران بوده و بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت افراد می‌توانند تا ۲۸ آبان در سامانه ثبت‌نام کنند؛ اما توصیه می‌شود به‌منظور انجام هماهنگی‌های لازم متقاضیان زودتر اقدام به ثبت‌نام کنند.

همایی با اشاره به افزایش شمار زائران اربعین افزود: از سال گذشته دولت با موج عظیمی از جمعیت زائران مواجه شد که اعزام آن‌ها نیاز به پشتیبانی و برنامه‌ریزی دقیق داشت که بر این اساس نیاز بود دستگاه‌های دیگر در کنار حج و زیارت به این موضوع ورود کنند.

وی از تشکیل ستاد اربعین در وزارت کشور به مسئولیت معاون امنیتی وزیر کشور خبر داد و یادآور شد: دستگاه‌های مختلفی در این ستاد عضو هستند که در استان‌ها دستگاه‌های متناظر آن‌ها به عضویت ستاد درآمده‌اند.

دبیر ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به اینکه در استان‌ها استاندار رئیس این ستاد و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار جانشین رئیس ستاد است، عنوان کرد: دستگاه‌های مختلف ازجمله حج و زیارت، راهداری و حمل‌ونقل، اوقاف و امور خیریه، فرودگاه‌های استان، دانشگاه‌های علوم پزشکی، فرماندهی انتظامی، مجموعه فرمانداری‌های سطح استان و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه عضو این ستاد هستند.

صدور ۴۲ هزار ویزا برای زائران اربعین

همایی ادامه داد: در حال حاضر ۴۶ هزار و ۵۰ نفر در استان کرمان ثبت‌نام کرده‌اند که برای ۴۲ هزار و ۵۷۶ نفر ویزا صادرشده است؛ همچنین برای شش هزار و ۱۰۰ زائر استان یزد نیز در کرمان ویزا صادرشده است.

وی ادامه داد: هیئت کنسولگری موقت عراق در برخی استان‌ها ازجمله کرمان مستقرشده که امور مربوط به جنوب شرق کشور در این استان انجام می‌شود.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان ادامه داد: طبق تدبیر وزارت کشور و وزارت امور خارجه خواهران و برادران افغان که دارای گذرنامه، کارت شناسایی معتبر یا دفترچه کمیساریای عالی پناهندگی هستند می‌توانند با مراجعه به دفاتر کفالت برای صدور گذرنامه موقت اقدام کنند و با دریافت ویزا از مرز شلمچه راهی کربلای معلا شوند.

خواهران و برادران افغان که دارای گذرنامه، کارت شناسایی معتبر یا دفترچه کمیساریای عالی پناهندگی هستند می‌توانند با مراجعه به دفاتر کفالت برای صدور گذرنامه موقت اقدام کنند و با دریافت ویزا از مرز شلمچه راهی کربلای معلا شوند.

شش سال حبس در انتظار افرادی که غیرقانونی وارد عراق می‌شوند

وی توجه به توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص احترام به حاکمیت عراق را مورد تأکید قرار داد و افزود: زائران باید توجه داشته باشند که در این ایام مهمان عراق هستند و حتماً باید قوانین و ضوابط آن کشور را رعایت کنند.

همایی با اشاره به موج ناگهانی زائران در مرزها در یک بازه زمانی کوتاه و خروج افراد بدون ویزا طی سال گذشته گفت: توصیه موکد وزارت کشور و وزارت امور خارجه این است که هیچ‌کس بدون ویزا حق خروج از کشور برای عزیمت به عراق را ندارد و در قوانین عراق مجازت افراد متخلف تا شش سال حبس در نظر گرفته‌شده است.

توصیه موکد وزارت کشور و وزارت امور خارجه این است که هیچ‌کس بدون ویزا حق خروج از کشور برای عزیمت به عراق را ندارد و در قوانین عراق مجازت افراد متخلف تا شش سال حبس در نظر گرفته‌شده است وی با اشاره به فراهم بودن بستر صدور ویزا در استان کرمان گفت: بر اساس مطالب گفته‌شده تأکید می‌شود که افراد حتماً با ویزا به این سفر معنوی بروند؛ هیئت عراقی مستقر در کرمان به‌صورت شبانه‌روز در این خصوص مشغول فعالیت است.

دبیر ستاد اربعین استان کرمان ادامه داد: افرادی هم که قصد دارند با ویزای جعلی از کشور خارج می‌شوند بدانند که در مرز متوقف خواهند شد و در صورت عبور هم در عراق با مشکلات جدی‌تر امنیتی و قانونی مواجه خواهند شد.

شلمچه مرز عبوری زائران کرمانی به عراق

وی گفت: از چهار مرز در نظر گرفته‌شده برای خروج زائران اربعین مرز شلمچه برای زائران کرمانی در نظر گرفته‌شده است.

همایی ادامه داد: در ستاد مرکزی اربعین که وزارت کشور متولی آن است کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلفی تشکیل‌شده و آنچه که مربوط به اسکان و تغذیه زائران است به عهده ستاد بازسازی عتبات عالیات گذاشته‌شده است.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری کرمان گفت: در استان‌ها ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان مسئولیت ایجاد موکب‌ها و تغذیه زائران در عراق را به عهده دارد؛ ضمن اینکه مردم عراق نیز در این ایام سنگ تمام می‌گذارند و تمام داشته و اندوخته‌هایشان را در مسیر زائران امام حسین (ع) قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: تاکنون ستاد اربعین استان کرمان به‌طور رسمی ۱۸ موکب بین نجف و کربلا دایر کرده است و روزانه کار تغذیه (صبحانه، نهار و شام) بیش از ۳۰ هزار نفر و اسکان شش هزار نفر را انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد با توجه به مشارکت مردم و خیران مشکلی در این خصوص در عراق نخواهیم داشت.

همایی گفت: افرادی که متقاضی راه‌اندازی موکب هستند باید به ستاد بازسازی استان مراجعه کنند تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص در چارچوب برنامه‌ها و تدابیر ستاد انجام شود.

وی تأکید کرد: امور مربوط به حمل‌ونقل امکانات موکب‌ها و استقرار آن‌ها نیازمند مقررات و ضوابطی است که با هماهنگی ستاد انجام می‌شود.