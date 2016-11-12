احتمال ریاست جمهوری اشتاین مایر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بررسی ها نشان می دهد که «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان به عنوان جانشین «یوآخیم گواک» سکان ریاست جمهوری این کشور را در انتخابات پیش رو در دست خواهد گرفت.

خبرگزاری آلمان در گزارشی اعلام کرد که بررسی نشست های مختلف میان احزاب سیاسی آلمان حاکی از آن است که اکثریت آنها بر انتخاب اشتاین مایر همسو هستند.

از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری آلمان در تاریخ 12 فوریه سال جدید میلادی برگزار می شود، احزاب باید تا آن زمان به ائتلاف نهایی در این باره دست پیدا کنند.

تاکنون کاندیدای مطرحی برای احراز پست ریاست جمهوری آلمان معرفی نشده است.