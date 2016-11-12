اربعین نقطه عطف این زمانه است/ آمادگی شیعیان برای زندگی آرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کنگره عهد مع الحسین (ع) در مراسم افتتاحیه سومین کنگره علمی، فرهنگی و هنری عهد مع الحسین(ع) با بیان اینکه جریان تشیع و اسلامی نیازمند داشتن فضایی برای تحول و رشد است گفت: فضای امروز اربعین یک فضای مناسب برای تغییر حال وهوا، صفات و رویکردها به سمت امامت مستضعفین است.

حجت الاسلام اصفهانیان افزود: آن چیزی که در خلال هزار و اندی ساله گذشته ما در زندگی بشر وجود داشته دوره زیارت‌های فردی در تاریخ شیعه بوده است. خدای متعال در آیه ای از قرآن سه دوره برای بشر مطرح کرده است دوره های استضعاف، امامت و وراثت از جمله این ادوار می باشد

پژوهشگر مهدویت و آینده شناسی مسجد مقدس جمکران تحول بشر از وراثت به امامت و از امامت به وراثت را زمینه ای برای تحقق دوره آرمانی مهدوی عنوان کرد و ادامه داد: امروز با زیارت اربعینی، زندگی شیعیان برای یک زندگی آرمانی مهیا می شود. کنگره عهد مع الحسین در صدد است در این مسیر گامهایی را بردارد. در آستانه اربعین حسینی شاهد هستیم که در کوفه مقدس عزمها دوباره جزم شده برای اینکه با حسین(ع) و امیرالمومنین(ع) پیمان ببندند و در این مسیر نورانی گام بردارند.

دبیر کنگره عهد مع الحسین(ع) ابراز امیدواری کرد که این حیات و فعل خدایی را در این زمانه بهتر بشناسیم تا بهتر همراهی کنیم.

علی بیک، مدیر حوزه علمیه کالیفرنیا در کنگره عهد مع الحسین(ع) در بخش دیگری از این مراسم گفت: در مناظراتی که با علمای مسیحی درباره حرکت های جمعی و اجتماعی با پیش زمینه دینی و مذهبی داشته اند این موضوع طرح شده است که برخلاف اسلام، نمونه چنین حرکاتی در مسیحیت وجود ندارد. از جمله شبهاتی که از سوی محققین مسیحی در خصوص حرکتهای جمعی نظیر حج طرح می گردد این است که مسلمین بر اساس شریعت خود و به لحاظ وجوب حج، اجباراً در چنین آیینی حضور پیدا می کنند.

مدیر حوزه علمیه کالیفرنیا اشاره کرد: بنده درباره حج توضیحاتی ارائه دادم که برای آنان این نکته تعجب آور بود و آن اینکه سرّ حدیث در اینجاست که خدا حج را برای اهداف متعالی و بالاتر اجباری می کند و اگر حج اجباری نبود و مردم نمی رفتند از درک این اهداف الهی باز می ماندند. در واقع حج، پیش‌نیازی هست برای ماجرای اربعین و اربعین نقطه عطف این زمانه است. در مناظرات خود با علمای مسیحی مصداقی از حرکت جمعی مبتنی بر مفاهیم دینی در اسلام طرح نمودم که آن نهضت عظیم زیارت اربعینی، است که هیچ اجباری برای همراهی و مشارکت مردم در آن نیست، اما حضور بسیار پررنگ‌تر از مناسک حج است.

علی بیک، جمعیت حاضر در زیارت اربعینی را شش تا ده برابر جمعیت حج دانست و اظهار کرد: من ۱۳ سال هست که به حج می روم و تفاوت‌های زیادی بین این دو جریان می باشد و غالباً حجاج آمریکایی هنگام برگشت از حج رضایتی ندارند چون در حج انتظارشان برآورده نمی شود اما راهپیمایی اربعین بسیار بالاتر از انتظار آنهاست.اربعین نمایشی زیبا است که می توانیم آن را به تمام ادیان نشان دهیم.

کنگره عهد مع الحسین (ع) به همت موسسه راهبردی و فرهنگی اصحاب الحسین(ع) و با مشارکت مسجد مقدس کوفه و دانشگاه نجف در روزهای ۱۱ و ۱۲ ماه صفرالمظفر برگزار می شود.