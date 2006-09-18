در پانزدهمين اجلاس سراسري نماز عنوان شد: رسانه ملي محوري ترين دستگاه در توسعه و ترويج فرهنگ نماز است/ رسانه ملي با زبان هنر فرهنگ نماز را تعميم مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اجلاس دو روزه قصد دارد نقش رسانه ملي در گسترش فرهنگ نماز و فعاليتهاي انجام شده در عرصه ‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي را بررسي كرده و نقاط ضعف و قوت اين رسانه را در راستاي گسترش فرهنگ نماز ارائه كند.

از مجموع 253 مقاله ارسالي به اين اجلاس، 10 مقاله برگزيده شده و قرار است از دو مقاله برتر با عنوان راهكارهاي استفاده از نظريه‌هاي ارتباطي براي اشاعه نماز و الگوهاي تعامل مسجد و رسانه و توسعه فرهنگي اجتماعي اقامه نماز تقدير شود.

همچنين در اين اجلاس در بخش دستگاههاي برتر از وزارت آموزش و پرورش، صدا و سيما، دانشگاه آزاد اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و امور ايثارگران، در بخش دستگاه هاي تلاشگر از وزارتخانه ‌هاي نفت، مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي، نيرو، بازرگاني، فرهنگ و ارشاد اسلامي و در بخش شاخصهاي عمومي از وزارت جهاد كشاورزي تقدير خواهد شد.

حجت الاسلام محمدحسين موسي پور معاون پارلماني وزارت كشور طي سخنراني در مراسم افتتاحيه اين اجلاس گفت: رسانه ملي محوري ترين دستگاه در توسعه و ترويج فرهنگ نماز است و تأثير اين دستگاه قابل مقايسه با ساير دستگاه ‌ها نيست.

وي با اشاره به اينكه دولت نهم شعار اصولگرايي و ارزش محوري را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده است ، اظهار داشت : اگر مسئولان اجرايي نظام به هنگام افتتاح طرحهاي مختلف در زمان اذان به اقامه نماز مي ‌ايستند، اين حركتهاي نمادين ناشي از همان رويكرد و شعار است.

حجت الاسلام موسي پور با اشاره به فعاليتهاي وزارت كشور در زمينه ترويج نماز، يادآورشد: در بعد سخت افزاري و بهسازي و ساخت نمازخانه در مدارس و روستاهاي محروم، برنامه‌هاي بسياري در دست اجرا است. بر اساس توافق نامه ‌اي كه با سازمان تبليغات اسلامي به امضا رسيده، تا پايان امسال 500 خانه عالم در روستاهاي محروم كشور احداث مي شود.

وي افزود: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده، ظرف سه سال آينده دو هزار خانه عالم براي سكونت روحانيان در روستاها با هدف گسترش فرهنگ نماز در ميان روستائيان ساخته خواهد شد.

عزت الله ضرغامي رئيس سازمان صدا و سيما نيز در مراسم آغاز به كار اين اجلاس گفت: رسانه ملي با توجه به قدرت تأثيرگذاري بر روي مخاطبان، نقش ارزنده اي در ترويج و تبليغ فرهنگ نماز بر عهده دارد.

وي يادآورشد: در سال گذشته 150 هزار دقيقه برنامه پيرامون نماز در حوزه سيما و 250 هزار دقيقه برنامه نيز در حوزه صدا توليد شده است.

غلامحسين حيدري دبير پانزدهمين اجلاس سراسري نماز نيز ضمن ارائه گزارشي از برنامه اجلاس گفت: ايجاد فضاي مناسب براي جلب توجه آحاد مردم به اهميت موضوع نماز، فراهم كردن فرصتي براي باز انديشي، ارائه راهكارها و گزارش كارشناسان، صاحبنظران و مسئولين و تقدير خادمان از نماز از اهداف عمومي اين اجلاس است.

دبير پانزدهمين اجلاس سراسري نماز افزود: تأكيد بر برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي و برنامه هاي متنوع و فراگير ويژه رسانه ملي، نگاهي دوباره به نقش خانواده و اهميت و تأثيرگذاري آن ، تقويت زيرساختهاي اعتقادي و جهت دهي به آن، تحقق رهنمودهاي عالمانه مقام معظم رهبري، جستجوي راهكارها در سيره بزرگان به موضوع نماز در رسانه ملي، گسترس فرهنگ نماز و معرفي محورهاي درخور تأمل براي برنامه سازان اين عرصه از مهمترين محورهاي مورد بررسي در اين اجلاس دو روزه است.

پانزدهم اجلاس سراسري نماز سه شنبه ( 28 شهريورماه) در مركز همايش هاي بين المللي سازمان صدا و سيما خاتمه مي يابد.