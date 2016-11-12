مسابقات جام دوستی با حضور تنیسورهای همدان و قزوین برگزار شد

سید عادل برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات جام دوستی با حضور تنیسورهای همدان و قزوین اظهار داشت: مسابقات دوستانه با عنوان جام دوستی بین استان‌های همدان و قزوین در مجموعه تنیس مینودر استان قزوین و با حضور ۳۳ تنیسور در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات در بخش بانوان در سه رده سنی برگزار شد.

رئیس هیئت تنیس استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان در بخش بانوان ستایش محمدیان، صحبا زارعی و هانا سلطانی و صبا کهزادی مقام‌های اول تا سوم مشترک را به دست آوردند.

برقعی عنوان کرد: در بخش آقایان این مسابقات پوریا آصف زاده، هومن سلطانی، حامد پژند به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی بابیان اینکه تنیسورهای همدانی در تمامی مسابقاتی که اعزام می‌شوند حرف برای گفتن دارند، بیان کرد: در ۵ سال گذشته و در ارزشیابی‌های فدراسیون تنیس، هیئت تنیس استان همدان جزو ۵ هیئت برتر کشور بوده است.

رئیس هیئت تنیس استان همدان عنوان کرد: این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل بسیار بالای تنیس همدان است.

برقعی با اشاره به توجه ویژه هیئت تنیس استان همدان به امر استعدادیابی گفت: در تمام ایام سال آکادمی الیت هیئت تنیس استان همدان طرح‌های استعدادیابی را برای سنین پایه برگزار می‌کند.

وی یادآور شد: کلاس‌های تنیس از مبتدی تا پیشرفته برای تمام رده‌های سنی در حال برگزاری است.