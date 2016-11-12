ارسال ۲۸ دستگاه کامیون نذورات مردمی از مازندران به کربلا

فریدون منصوری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر در کربلای معلی با اشاره به ارسال ۲۸ دستگاه کامیون کمکهای مردمی از استان به کربلا و نجف اظهار داشت: این کمکها شامل، برنج، آرد، چادر، پتو، حبوبات، اقلام غذایی و غیره است.
وی شمار موکبهای دایر شده استان را ۹ موکب اعلام کرد و گفت: یک موکب در سه راهی کوت و بقیه در کربلا و مسیر نجف به کربلا دایر شده است.
منصوری، با بیان اینکه به رغم اطلاع رسانی به موقع برای ارسال محمولههای نذورات از استان به کربلا و نجف صورت نگرفته است اظهار داشت: عدم اطلاع رسانی به موقع، محدودیت زمانی و غیره هماهنگی را سخت کرده است.
دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران یادآور شد: در حال حاضرتمامی محمولههای نذورات استان از مرز ترخیص شده و به کربلا و مسیر نجف به کربلا و کوت ارسال شده است.
وی از همکاری مردم خیر و نیکوکار استان و خادمان حسینی در موکبهای مستقر در کربلا و نجف تقدیر کرد.
۴۴ هزار مازندرانی برای پیاده روی اربعین حسینی ثبت نام کردهاند.
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