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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

در گفتگو با مهر در کربلا اعلام شد:

ارسال ۲۸ دستگاه کامیون نذورات مردمی از مازندران به کربلا

ارسال ۲۸ دستگاه کامیون نذورات مردمی از مازندران به کربلا

کربلا - دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات ومسئول پیگیری مصوبات ستاد پیاده روی اربعین حسینی مازندران گفت: ۲۸ دستگاه کامیون نذورات مردمی از استان به کربلای معلی و نجف ارسال شده است.

فریدون منصوری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر در کربلای معلی با اشاره به ارسال ۲۸ دستگاه کامیون کمک‌های مردمی از استان به کربلا و نجف اظهار داشت: این کمک‌ها شامل، برنج، آرد، چادر، پتو، حبوبات، اقلام غذایی و غیره است.

وی شمار موکب‌های دایر شده استان را ۹ موکب اعلام کرد و گفت: یک موکب در سه راهی کوت و بقیه در کربلا و مسیر نجف به کربلا دایر شده است.

منصوری، با بیان اینکه به رغم اطلاع رسانی به موقع برای ارسال محموله‌های نذورات از استان به کربلا و نجف صورت نگرفته است اظهار داشت: عدم اطلاع رسانی به موقع، محدودیت زمانی و غیره هماهنگی را سخت کرده است.

دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران یادآور شد: در حال حاضرتمامی محموله‌های نذورات استان از مرز ترخیص شده و به کربلا و مسیر نجف به کربلا و کوت ارسال شده است.

وی از همکاری مردم خیر و نیکوکار استان و خادمان حسینی در موکب‌های مستقر در کربلا و نجف تقدیر کرد.

۴۴ هزار مازندرانی برای پیاده روی اربعین حسینی ثبت نام کرده‌اند.

کد مطلب 3822378

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