كشته و زخمي شدن 119 نفر در مناطق مختلف عراق / بازداشت 36 فرد مظنون

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، يك فرد انتحارطلب سوار بر خودروي بمب گذاري شده خود را در برابر مركز استخدام و جذب نيروهاي پليس در شهر الرمادي در غرب عراق منفجر كرد كه به كشته شدن دستكم 13نفر و زخمي شدن 10نفر ديگر انجاميد.

"احمد علي " از افسران پليس عراق به رويترز گفت: اين فرد انتحاري خود را در خارج از اين مركز و در نزديك تجمع شماري از داوطلبان پيوستن به نيروهاي پليس منفجر كرد. رمادي مركز استان ناآرام الانبار عراق است.

از سوي ديگر، يك منبع وزارت كشور عراق گزارش داد كه جسد 14فرد شكنجه شده را امروز در مناطق مختلف بغداد كشف كرده است كه به ضرب گلوله به قتل رسيده اند.

نيروهاي پليس در شهر كوت عراق نيز گفتند براثر انفجار يك بمب در مسير گشتي نيروهاي مرزباني عراق در نزديك مرز اين كشور با ايران سه مرزبان كشته و شش نفر ديگر زخمي شدند.

پليس شهر كربلا نيز گزارش داد كه افراد مسلح در حملات جداگانه چهار نفر را در اين شهر به قتل رساندند.

به گفته منابع پليس عراق، چهار نفر از اعضاي يك خانواده عراقي نيز به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در شهر بعقوبه كشته و پنج نفر ديگر زخمي شدند.

خبرها همچنين حاكيست كه افراد مسلح دو عضو يك خانواده را در شهرك هبه در نزديك بعقوبه كشته و دو نفر ديگر را زخمي كردند.

پليس عراق همچنين جسد چهار زن را كه به ضرب گلوله كشته شده بودند و بر روي يكي از اجساد آثار شكنجه ديده مي شد در مناطق مختلف شهر موصل پيدا كردند.

پليس موصل همچنين از زخمي شدن سه غيرنظامي عراقي به هنگام انفجار بمب در مسير گشتي نيروهاي ارتش در اين شهر خبر داد و افزود كه براثر اصابت گلوله هاي خمپاره به يك مركز پليس و اطراف آن در شهر موصل نيز يك مرد و يك كودك زخمي شدند.

براساس اعلام پليس موصل، چهار نفر از نيروهاي پليس اين شهر نيز در كمين افراد مسلح قرار گرفته و به قتل رسيدند.

از سوي ديگر، وزارت دفاع عراق امروز اعلام كرد كه ارتش اين كشور در طول 24 ساعت گذشته دو فرد مسلح را كشته و 36فرد مظنون را در مناطق مخلف اين كشور بازداشت كرده است.

يك سخنگوي وزارت دفاع عراق نيز گفت كه ارتش عراق با همكاري شيوخ عشاير 27فرد مسلح را در طول هفته گذشته به قتل رسانده است.

در همين حال، شبكه هاي تلويزيوني الجزيره و العالم در خبري فوري اعلام كردند كه دستكم 17عراقي در انفجار بمبي در بازار شهر تلعفر عراق كشته شده اند.