موضوع بهداشت و درمان هيچ گاه اولويت 4 گانه دولت نبوده است

نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: در متممي كه دولت براي كسري بودجه ها در نظر گرفته به عنوان متمم عمراني است و متاسفانه در مورد لايحه متمم بودجه نامي از بهداشت و درمان آورده نشده بود.

دكتر علي باغبانيان اظهار داشت: متاسفانه ، بحث بهداشت و درمان در اولويت 4 گانه دولت هاي پس از انقلاب دولت قرار نداشته است.

وي گفت: كميسيون بهداشت و درمان مجلس مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون دلار از حساب ذخيره صندوق ارزي براي اختصاص به بخش بهداشت و درمان به دولت پيشنهاد شد كه از مجموع اين اعتبار 80 ميليارد تومان براي بيماران محروم و داراي مشكلات مالي ، حدود 600 ميليارد تومان براي رفع كسري بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ، حدود 400 ميليارد تومان براي تكميل مراكز بهداشتي نيمه تمام در نظر گرفته شده است.

باغبانيان تصريح كرد: هر سال كسري بودجه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به گونه اي بود كه اين بودجه آنها در ماه هاي آخر سال يعني از دي و بهمن ، دچار مشكل مي شد اما امسال با توجه به بودجه كنوني ، اين مشكل به ابتداي نيمه دوم سال رسيده است. به گونه اي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در از آبان يا آذر ، ديگر توانايي پرداخت حقوق پرسنل خود را نخواهند داشت.

وي گفت: در صورتي كه بدهي هاي مراكز بهداشتي و درماني كشور به وسيله متمم بودجه جبران نشود ، بخش بهداشت و درمان كشور امسال وضعيت مطلوبي نداشته و در مقايسه با سال گذشته بدتر هم خواهد شد.