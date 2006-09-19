24 درصد سزارين زنان روستايي در مراكز دولتي صورت مي گيرد

پروين جليلوند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: نتايج تحقيقات انجام شده در سال 79 نشان داد كه حدود 35 درصد زايمان ها در كشور به روش سزارين صورت مي گيرد كه اين بررسي ها در سال 84 تحت عنوان برنامه ادغام نظام نوين پايش و ارزشيابي برنامه هاي بهداشت باروري ، ميزان سزارين به 7/40 درصد رسيده است.

وي اظهار داشت: از ميان سزارين هاي انجام شده در كشور 1/28 درصد آن در مراكز دولتي و 6/12 درصد آن در مراكز خصوصي شهري انجام شده است.

كارشناس اداره سلامت جمعيت و خانواده گفت: ميزان زايمان هاي طبيعي در مراكز دولتي حدود 7/47 درصد و در مراكز خصوصي 7 درصد بوده است. همچنين 7/3 درصد زايمان ها نيز جزء زايمان هايي بوده اند كه خارج از بيمارستان ها و در بين راه و يا در منزل انجام شده است.

وي افزود: در بررسي هاي صورت گرفته 5 مورد خاص به عنوان علل سزارين در نظر گرفته و مشخص شد كه 3/10 درصد سزارين ها به علت درخواست فرد ، 6/61 درصد با تشخيص پزشك ، 6/25 درصد به علت انجام زايمان قبلي به روش سزارين ، 3/0 درصد به درخواست همسر و 4/2 درصد سزارين هاي انجام شده به علل ديگر انجام شده است.