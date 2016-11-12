کمبود بودجه برای بهبودیافتگان اعتیاد از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باباجانی عصر شنبه در جلسه کارگروه مواد مخدر بهشهر افزود: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان با قوت دنبال می شود اما اکنون با کمبود اعتبارات مواجه هستیم وباید در این راستا کمک های مناسبی اختصاص یابد تا این افراد با گذر از اعتیاد و بازگشتن به جامعه، از اشتغال مناسب برخوردار باشند.

وی اظهار داشت: برای اجرای کارگاههای آموزشی در برخی از موارد با مشکل روبرو هستیم و افراد راغب به حضور در این کلاس ها نیستند که باید در این راستا هم فعالیت گسترده تری برای ارائه آموزش ها در نقاط مختلف ارائه شود که در دست اقدام است.

باباجانی گفت: علی رغم همه مشکلات موجود، پنج کارگاه پیشگیری از اعتیاد در سال جاری در شهیدآباد، زیروان، ابوعمار، فراش محله و گراییل محله بهشهر برگزار شد که امیدواریم تا پایان سال این کارگاهها به چندبرابر افزایش یابد.

نماینده دادگستری بهشهر نیز با اشاره به کاهش ۷ درصدی ورودی پرونده های مواد مخدر به دادگستری بهشهر نسبت به شش ماهه سال گذشته در این شهرستان افزود: باید سازوکار مناسب برای پیشگیری از افتادن در دام اعتیاد و مواد مخدر در جامعه ارائه شود تا افتادن در این دام جلوگیری شود.

سید محمد نبوی، بیان داشت: باید فرهنگ سازی مناسب برای دوری جستن از این مواد خانمان سوز انجام و در کنار توجه به پیشگیری، مقابله با معتادان، خرده فروشان و فروشندگان عمده مواد مخدر با جدیت دنبال شود.

محمدتقی صالح طبری رئیس اداره شبکه بهداشت و درمان بهشهر گفت: براساس مصوبات جلسات گذشته مقرر شد که کلاس های بازآموزی همکاران بهداشت و درمان در مورد اعتیاد انجام شود که این امر با حضور استاد کشوری بصورت پایلوت در ساری برگزار شد و کلاس های روان شناسی اعتیاد هم آذرماه برگزار می شود.