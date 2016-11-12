به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تسهیل در امر صادرات و واردات باید مهم ترین دغدغه دست اندرکاران امر صادرات و واردات است، بیان داشت: مهم‌ترین عاملی که قانون محوزهای لازم را به اتاق ایران در راستای راه اندازی تشکل‌ها صادر کرد، تسهیل در امر صادرات و واردات بود.

وی با اشاره به فعالیت های اتحادیه دام زنده در استان هرمزگان، اظهارداشت: خوشبختانه با راه‌اندازی این اتحادیه قاچاق دام در حد چشمگیری کاهش و کنترل شد.

یوسف زاده با بیان اینکه از عملکرد دومین هیات مدیره این اتحادیه نیز رضایت کافی نداریم، بیان داشت: افرادی که در راس امور هستند و باید قانونمند و سیستماتیک باشند خود گاها قانون را دور می زنند و باعث بی نظمی در سیستم می شوند.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی بندرعباس تصریح کرد: بدهی و معضلات مالی نباید مانع فعالیت های صادراتی شود و فعالیت اتحادیه را مختل کند که این مقوله خود یک اصل است.

وی اضافه کرد: اگر قرار است اتحادیه ای وجود خارجی داشته باشد اما به فعالیت و دیدگاه قانونی بهایی ندهد از ادامه فعالیتش جلوگیری خواهیم کرد چرا که عمل به قانون نخستین و مهم ترین اولویت اتاق بازرگانی بندرعباس است.

یوسف زاده در پایان تاکید کرد: اهمیت نقش اتحادیه ها و تعاونی ها و تاثیرات آن در تسهیل امور بر هیچکس پوشیده نیست و بدون شک عمل به قانون معضلات مالی را از میان بر می دارد و ضررو زیان صادرکنندگان در بخش دام زنده را به حداقل می رساند.