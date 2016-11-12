خدمات تامین اجتماعی به بیماران سرطانی فراتر از تعهدات قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد توانایی در این رابطه افزود: از سال ٩٤ با ابلاغ بسته جدید خدمتی بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیماران سرطانی می‌توانند تمامی خدمات رادیوتراپی و تزریق داروهای شیمی درمانی را در واحدهای دولتی و دانشگاهی بدون پرداخت فرانشیز دریافت کنند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش سازمان از سال ١٣٨٢ براساس تبصره‌های بودجه سازمان تأمین اجتماعی که سالیانه تمدید شده‌اند، همواره از خدماتی فراتر از تعهدات قانونی بهره‌مند بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به کاهش فرانشیز داروهای تخصصی ضد سرطان از ٣٠درصد به ١٠ درصد و حذف فرانشیز مربوط به خدمات رادیوتراپی بیماران سرطانی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: از سال ٩٢ نیز با انعقاد تفاهم نامه دارویی بین وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخی از داروهای تخصصی ضد سرطان که هنوز در لیست بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر قرار نداشت‌، تحت پوشش سازمان قرار گرفت که این امر باعث کاهش هر چه بیشتر پرداخت از جیب بیماران در خصوص داروهای تجویزی، شده است.