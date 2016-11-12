آمادگی شورای بحران استان در پی بروز پدیده وارونگی هوا در البرز

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آخرین داده ها و نقشه های پیش بینی هواشناسی بیانگر تداوم پایداری جو و سکون نسبی هوای ناسالم در استان طی روز آینده است.

وی پیامد تداوم پایداری جو در استان را افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت استان دانست و گفت: در حال حاضر کیفیت هوا در استان برای تمام گروها ناسالم است.

مهرور اضافه کرد: بیماری قلبی، تنفسی و ریوی و همچنین سالمندان و کودکان از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از روسای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان های استان خواست تا هماهنگی لازم را به منظور فراهم کردن تمهیدات مورد نیاز برای مقابله با هر گونه حادثه احتمالی داشته باشند.