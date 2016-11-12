مصلای بزرگ شهر کرمانشاه احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر امروز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به مرز باید بحث کالاهای صادرات محور و تجارت در شهر کرمانشاه پررنگ تر شود.

رنجبر احداث تالار و مصلای بزرگ برای شهر کرمانشاه را ضروری دانست و گفت: کتابخانه بزرگ شهر نیز باید به نتیجه برسد.

فرماندار کرمانشاه در خصوص بحث کلینیک‌های تخصصی در شهر کرمانشاه افزود: کلینیک تخصصی کودک و مادر رها شده و باید مورد توجه قرار گیرد.

رنجبر پیشنهاد راه اندازی بازارچه صنایع دستی درطاقبستان را داد و گفت: ایجاد بازار مخصوص زنان نیز در شهر کرمانشاه پیشنهاد می‌شود.

نماینده شرکت گاز استان کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت در شهر کرمانشاه: ۴۷۷ روستا وجود دارد که از این تعداد به ۱۵۴ روستا گازرسانی انجام شده است.

وی بیان کرد: گاز رسانی به ۲۰۲ روستای دیگر کرمانشاه در دستور کار قرار دارد و ۵۶ روستا نیز در مرحله پیمان سپاری است.