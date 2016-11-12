خروج ۸۶۷ هزار زائر در ۱۱ روز گذشته از مرزهای سه گانه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پیاگاه خبری پلیس ایلام، سردار محسن فتحی زاده اظهار داشت:تردد و رفت و آمد به شکل روان و عادی در محورهای منتهی به مرزهای سه گانه در جریان است.

وی با اشاره به اینکه با حجم جمعیت زیادی از زائران در پایانه مرزی مهران مواجه هستیم ،گفت: پلیس با اجرای برنامه مدیریت جمعیت و با ایجاد توقف گاه های موقت ، تردد زائران را در پایانه ها تسهیل می کند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: از اول ماه صفر تا امروز، ۸۶۷ هزار زائر از پایانه های مرزی شلمچه – چزابه و مهران عبور داده شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته در همین مدت ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.

سردار فتحی زاده تصریح کرد: در روز گذشته ۲۲۹ هزار زائر از مرزهای سه گانه خارج شدند.

وی با اشاره به پیش بینی افزایش جمعیت زائران در روزهای آتی گفت: تا ساعت ۱۱ امروز بیش از ۴۳ هزار زائر از مرز مهران و ۳۵ هزار زائر از مرز شلمچه و ۲۵هزار از مرز چزابه خارج شده اند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ترافیک را در محورهای منتهی به مرزهای چزابه،شلمچه و مهران پر حجم عنوان کرد و گفت:به علت حجم زیاد زائران تردد مسیر مهران-ایلام نیز سنگین اما روان است.

سردار فتحی زاده با تاکید بر این که زائران برای سفر اربعین گذرنامه و روادید همراه داشته باشند، گفت: برخی از هموطنان که بدون گذرنامه و روادید به مرز مهران مراجعه کرده بودند، به شهرهایشان باز گردانده شدند.