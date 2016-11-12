مسئولان درتصمیمات بی طرفانه عمل کنند/رصددقیق فعالیت های انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون جدید سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت و شورای اداری شهرستان، ظهر شنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

علی صادقی فرماندار پاکدشت در این جلسه اظهار داشت: معاون سابق فرمانداری پاکدشت به مدت ۳۰ ماه در این مجموعه ارائه خدمت کرد و با جدیت و پشتکار ظاهر شد و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تقوا را به بهترین شکل در کارهای خود رعایت کرد.

صادقی گفت: معاون جدید سیاسی و انتظامی فرمانداری پاکدشت در کمیسیون های مختلف وزارت کشور همچون کمیسیون قاچاق، سرقت، شورای تأمین، اجتماعی و ... زحمات فراوانی کشیده است.

وی ادامه داد: طی شش ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا را در پیش رو داریم و از شما اعضای محترم شورای اداری درخواست می کنم تا همچنان در تصمیمات بی طرفانه به وظایف خود عمل کنند.

صادقی افزود: طی تعاملاتی که با دادستانی و ریاست دادگستری شهرستان داشته ایم، تمامی مراحل انتخابات را به دقت رصد می کنیم و کسی حق ندارد از امکانات دولتی به نفع کاندیدای خاصی استفاده کند.

صادقی گفت: با تمام توان در مسیر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری حرکت می کنیم و با خرید و فروش رأی مقابله خواهیم کرد.

وی افزود: دولت کنونی به عنوان دولت اعتدال و فراجناحی شناخته می شود و همه باید تلاش کنیم تا انتخابات پیش رو را در راستای تحقق اهداف مشخص شده از سوی رهبری طی کنیم.

صادقی به معاون سیاسی و انتظامی خود، فراجناح بودن را توصیه کرد و گفت: معاون جدید فرمانداری، چتر کاری خود را برای همه جناح ها و احزاب فکری و سیاسی باز و از جاده انصاف هیچگاه خارج نشود و همه را به یک چشم ببینید.

صادقی افزود: دین اسلام، دین رعایت انصاف و اعتدال است و افراط و تفریط هیچ جایگاهی در دین مبین اسلام ندارد.