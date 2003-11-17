ايران مصمم است سياست اعتماد سازي براي ارتقاء امنيت و همكاري هاي بين المللي را ادامه دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دفتر دبير شوراي عالي امنيت ملي آقاي روحاني دبير شورايعالي امنيت ملي در ديدار با وزراي امور خارجه انگليس و فرانسه و قائم مقام وزير خارجه آلمان با اشاره به اجراي كامل توافقات بيانيه تهران از سوي ج.ا.ا بر اراده راسخ كشور جهت مقابله با سلاحهاي كشتار جمعي در سطح منطقه و بين الملل، بر تصميم جدي تهران براي اعتماد سازي متقابل و توسعه روابط ايران و اروپا تاكيد كرد. روحاني افزود : ايران بدنبال يك حركت تاكتيكي و مقطعي نيست و مصمم است سياستهاي اعتماد سازي خود را براي ارتقاء امنيت و همكاريهاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي ادامه دهد.

دبير شورايعالي امنيت ملي سياستهاي هسته اي ايران را داوطلبانه و براي اثبات صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي خواند و اعلام كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي نهايتا مواضع ج.ا.ا در مورد عدم تلاش جهت دستيابي به سلاحهاي هسته اي را مورد تاييد قرار داد. وي ديالوگ جديد ايران و اروپا را آغازي براي همكاريهاي صلح آميز هسته اي دانسته و همكاري ايران و اروپا در امر عاري سازي خاورميانه از سلاحهاي كشتار جمعي را سازنده و مثبت ارزيابي كرد.

آقاي جك استراو وزير خارجه انگليس در اين ديدار گفت: كه قصد سه كشور آلمان و انگليس و فرانسه از بيانه تهران برنامه اي وسيع براي اعتماد سازي است كه بسيار فراتر از موضوع عدم گسترش سلاحهاي كشتار جمعي است. ما به ايران، تاريخ ايران و موقعيت استراتژيك ج.ا.ا اهميت قائليم.



ما بهترين و عميق ترين روابط با ايران را مي خواهيم. سه كشور براي عزت و استقلال ايران اهميت ويژه اي قائل هستند و معضلات ملت ايران در يكصدسال گذشته را فراموش نمي كنند.

وزير خارجه انگليس به نمايندگي از سه كشور فرانسه و انگليس و آلمان از اقدامات شفاف سازي اخير ايران، از سياستهاي ج.ا.ا قدرداني نمود. آقاي جك استراو اقدام ايران براي تعليق غني سازي را داوطلبانه خواند و براي جلب اعتماد جهاني بسيار موثر دانست. وي ديالوگ فعلي ايران و اروپا را يك فرصت مهم تاريخي براي دوطرف خواند و بر ضرورت استمرار آن تاكيد كرد.

آقاي دوبلين وزير خارجه فرانسه نيز با اشاره به كليدي بودن ديالوگ و همكاري ايران و اروپا گفت: اين مهم است كه ايران و اروپا بتوانند به دنيا نشان دهند با ديالوگ و همكاري مي تواند اعتمادايجاد كرد و نيازي به توسل به راههاي ديگر نيست.

وي گفت: اروپا و جامعه جهاني مي خواهند راه اعتمادسازي و همكاري با ايران را ادامه دهند. ما در پروسه اعتماد سازي و گفت و گو مايليم با حل و فصل مسائل جاري در روابط ايران و اروپا عدم گسترش سلاح هسته اي، حقوق بشر و مانند آن، بتوانيم همكاريهاي جامع ايران و اروپا از جمله موافقتنامه تجاري را شكل دهيم.

قائم مقام وزير خارجه آلمان كه در غياب آقاي فيشر وزير خارجه، در جلسه شركت كرده بود نيز با تاريخي خواندن فرصت و شرايط جديد ايجاد شده در روابط ايران و اروپا، خواستار تقويت و استحكام همكاريهاي جديد دو طرف شد.