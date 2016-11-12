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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۰

۹ عضو گروه «پ ک ک» در حمله هوایی ترکیه کشته شدند

۹ عضو گروه «پ ک ک» در حمله هوایی ترکیه کشته شدند

تعداد ۹ تن از عناصر گروه پ.ک.ک در کوه آسوش و نیروا سیتو واقع در شمال عراق توسط پهبادهای مهاجم ارتش ترکیه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بر اساس اعلامیه ستاد کل ارتش ترکیه در ادامه عملیات ضد گروه پ.ک.ک در منطقه زاپ واقع در شمال عراق ۶ عضو این گروه تروریستی به ترتیب ۴ نفر در کوه آسوش و ۲ نفر در کوه نیروا سیتو در ساعات بامداد امروز توسط پهبادهای مهاجم ارتش کشور به کشته شدند.

همچنین در عملیات ظهر امروز از سوی نیروی هوایی ارتش ترکیه، دو پناهگاه این گروه در کوه نیروا سیتو و یک موضع سلاح آنها منهدم شد و ۳ نفر از اعضای این گروه کشته شدند.

کد مطلب 3822531
پیمان یزدانی

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