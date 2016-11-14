بررسی فرهنگی ۵لایحه قضایی/ لایحه تعزیرات از بعد فرهنگی نقد می شود

حجت الاسلام صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اصلاح قوانین قضایی و توجه به مسائل فرهنگی از جمله دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری است، دستگاه قضا در برطرف کردن این دغدغه ها چه فعالیتی داشته است؟ گفت: در حال حاضر معاونت حقوقی قوه قضائیه متولی ارائه لوایح قضایی و حقوقی است و در حال حاضر نیز چند لایحه مهم در دست بررسی است.

وی از بررسی فرهنگی لوایح قضایی خبر داد و افزود: ۵لایحه مهم قضایی در حال حاضر به معاونت فرهنگی قوه قضائیه ارجاع داده شده است و قرار است از نظر فرهنگی این لوایح بررسی شود.

معاون رئیس قوه قضائیه به یکی از این لوایح اشاره و تصریح کرد: لایحه تعزیرات که مکمل قانون مجازات اسلامی است و عمده مباحث کیفری از جمله حبس زدایی در آن لحاظ شده است، از لحاظ فرهنگی بررسی می شود.

مردم بر سرکوچک ترین مسائل از دستگاه های دولتی شکایت می کنند

صادقی افزود: لایحه قانون دیوان عدالت اداری هم قرار است از بعد فرهنگی بررسی شود. متاسفانه مردم بر سر کوچک ترین مسائل، اقدام به شکایت از دستگاه های دولتی می کنند و دیوان عدالت اداری با حجم زیادی از شکایتها مواجه می شود و بالطبع امکان رسیدگی به تمامی این پرونده مشکل بوده و نارضایتی مردم را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه به ضرورت اجرای دقیق حبس زدایی اشاره و تصریح کرد: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری نسبت به قوه قضائیه، حبس زدایی است که امیدواریم در جهت رفع این دغدغه به درستی رفتار کنیم.