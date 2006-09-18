سومين نشست وزيران كشور همسايگان عراق آغاز بكار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان "سپا"، نشست وزيران كشور همسايگان عراق در كاخ كنفرانس ها در شهر جده به رياست "نايف به عبدالعزيز" وزيركشور عربستان گشايش يافت.

در اين نشست مصطفي پور محمدي وزير كشور جمهوري اسلامي ايران، شيخ جابر المبارك الحمد الصباح معاون اول نخست وزير و وزير كشور و وزير دفاع كويت، عبدالقادر اقصو وزير كشور تركيه، عيد الفايز وزير كشور اردن و بسام عبدالمجيد وزير كشور سوريه حضور دارند.

جواد كاظم البولاني وزير كشور عراق، حبيب العادلي وزير كشور مصر و سرلشكر ستاد شيخ راشد بن عبدالله آل خليفه وزير كشور بحرين از ديگر حاضران در نشست همسايگان عراق در جده هستند.

نشست هاي مقدماتي وزراي كشور همسايگان عراق در روزهاي گذشته با حضور نمايندگاني از اين كشورها در قصر كنفرانس هاي جده برگزار شده بود.



"احمد السالم" نماينده وزيركشورعربستان درنشست مقدماتي وزراي كشورهمسايه عراق تاكيد كرده بود كه اين نشست ها درواقع تلاش جدي و صادقانه 8 كشورهمسايه عراق براي كمك به اين كشوربه منظورعبوراز شرايط دشواركنوني و برقراري امنيت است.

"السالم" درپي برگزاري دومين نشست مقدماتي نمايندگان وزراي كشورهمسايه عراق افزوده بود كه امنيت عراق برامنيت كشورهاي همسايه تاثير مي گذارد و به همين علت اين نشست درتلاش براي برقراري پايه و اساس امنيت و ثبات درعراق برگزارشد و دليلي بر اشتياق اين كشورها دركمك و حمايت ازاين كشوردرشرايط كنوني آن است.